جامعة القاهرة تبحث التعاون مع وفد من الجامعة الأهلية بالبحرين

محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة



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التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور عبد الله يوسف الحواج الرئيس المؤسسي ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية بالبحرين والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون بين الجامعتين.



وحضر اللقاء الدكتورة هبه نوح نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على عبد الرحمن الأستاذ بكلية الهندسة بالجامعة.



وأكد الخشت، خلال اللقاء، أن مصر تربطها بدولة البحرين علاقات إستراتيجية على كل المستويات، موضحًا إمكانية التعاون مع جامعة البحرين الأهلية فى الدرجات العلمية المشتركة والتبادل الطلابي، مشيراً إلى أن جامعة القاهرة اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير منظومة العملية التعليمية، واستحداث وتطوير 112 لائحة وبرنامج دراسى لمراحل البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وفق المعاييرالدولية وتواكب متطلبات سوق العمل.



وأعرب الدكتور عبد الله الحواج رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية بالبحرين، عن سعادته بزيارة جامعة القاهرة، قائلاً: " جامعة القاهرة تمثل صرحاً تعليمياً كبيراً ومنبعا للعلم والمعرفة ".



وأكد رغبته فى عمل درجات علمية مزدوجة مع جامعة القاهرة في تخصص الإعلام ومجالات أخرى وتبادل الأساتذة والطلاب، مشيرًا إلى أهمية العلاقات بين مصر والبحرين فى المجالات التعليمية.



وأوضح الحواج، أن جامعة البحرين الأهلية لديها درجات علمية مشتركة مع جامعات عالمية.









