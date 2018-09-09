EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
جامعة القاهرة تبحث التعاون مع وفد من الجامعة الأهلية بالبحرين
الأحد 09 سبتمبر 2018 02:16 م
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
جامعة القاهرة: اتخذنا إجراءات لتطوير التعليم واستحداث برامج دراسية
الخشت يتفقد أعمال تطوير جامعة القاهرة وتجهيزات مدينة الطلبة
جامعة القاهرة تصرف 15 مليون جنيه مكافآت للأبحاث الدولية
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
المال-خاص
التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور عبد الله يوسف الحواج الرئيس المؤسسي ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية بالبحرين والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون بين الجامعتين.
وحضر اللقاء الدكتورة هبه نوح نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على عبد الرحمن الأستاذ بكلية الهندسة بالجامعة.
وأكد الخشت، خلال اللقاء، أن مصر تربطها بدولة البحرين علاقات إستراتيجية على كل المستويات، موضحًا إمكانية التعاون مع جامعة البحرين الأهلية فى الدرجات العلمية المشتركة والتبادل الطلابي، مشيراً إلى أن جامعة القاهرة اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير منظومة العملية التعليمية، واستحداث وتطوير 112 لائحة وبرنامج دراسى لمراحل البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وفق المعاييرالدولية وتواكب متطلبات سوق العمل.
وأعرب الدكتور عبد الله الحواج رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية بالبحرين، عن سعادته بزيارة جامعة القاهرة، قائلاً: " جامعة القاهرة تمثل صرحاً تعليمياً كبيراً ومنبعا للعلم والمعرفة ".
وأكد رغبته فى عمل درجات علمية مزدوجة مع جامعة القاهرة في تخصص الإعلام ومجالات أخرى وتبادل الأساتذة والطلاب، مشيرًا إلى أهمية العلاقات بين مصر والبحرين فى المجالات التعليمية.
وأوضح الحواج، أن جامعة البحرين الأهلية لديها درجات علمية مشتركة مع جامعات عالمية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا