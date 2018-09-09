اليونيدو تتعاون مع وزارتى الزراعة والصناعة لتعزيز إنتاج القطن المصرى

اليونيدو

سهير محمد



تقود مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” “مشروع قطن مصر”، بالاشتراك مع وزارتي التجارة والصناعة المصرية، والزراعة بهدف تعزيز إنتاج القطن المصري العضوي وغير الملوث، طويل التيلة وفائق الطول من أجل خلق وتعزيز قيمة مستدامة للقطن المصري.



ويتضمن المشروع تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمزارعي القطن ومجهزيه إلى جانب تعزيز العمل مع مؤسسات الدعم، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي (AICS) والتي طرحت ميزانية إجمالية قدرها 1.5 مليون يورو يستهدف المشروع تعزيز القدرة التنافسية والطلب من الأسواق الدولية التي تعطي الأولوية لجوانب الاستدامة والشمولية والقيمة المضافة للقطن المصري طويل التيلة وفائق الطول.



وتدعم مؤسسة سيكم هذه المبادرة الواعدة بخبراتها وباعتبارها رائدة في الزراعة المستدامة للقطن في مصر.



وأكد الاستشاري القومي للقطن من منظمة اليونيدو، حازم فودة قائلًا: “هدفنا هو تعزيز استدامة صناعة القطن في مصر، ويجب أن يبدأ ذلك من مزارعي القطن أنفسهم عن طريق زيادة وعيهم تجاه الإجراءات الزراعية الصحيحة”. وأضاف أن المشروع يشمل استراتيجية لبناء القدرات لكل من مزارعي القطن بالرق التقليدية ونظرائهم التابعين للزراعة العضوية. ’’وسيكون ذلك من أجل تحسين أدائهم البيئي، ونشر الدوافع لزراعة القطن العضوي بينهم جميعًا، ومن ثمّ سيتم الحفاظ على جودة القطن المصري واستدامة إنتاجه‘‘، صرّح فودة. ومن المقرر إجراء متابعة مستمرة على مدار الدورة الزراعية للقطن مع حوالي 400 مزارع قطن في محافظتي دمياط وكفر الشيخ. كما يغطي بروتوكول التعاون تحسين مهارات 300 عامل في صناعة النسيج بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية إلى 300 طالب تقني في هذا المجال.



وتعقد سيكم سلسلة من ورش العمل حول زراعة القطن المستدامة لـ 80 من المزارعين التقليديين و 20 آخرين يتبعون بالفعل إجراءات الزراعة العضوية. وقد تم اختيار مزارعي سيكم المتعاقدين في دمياط وكفر الشيخ لاستضافة ورش العمل هذه في مزارعهم لجيرانهم المزارعين. وذلك يرجع إلى ما يتمتعون به من خبرة كبيرة في أساليب الزراعة العضوية. وسيقدم أساتذة زراعيون وخبراء واستشاريون من ناتشرتكس، شركة سيكم الخاصة للمنسوجات العضوية دورات عملية



ويستفيد المشروع من مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات “Cottonforlife” التي تقودها مجموعة “فيلمار” (Filmar Group) كما يشارك في التمويل من بنك الاسكندرية (من مجموعة Intesa Sao Paolo). وتعزز المبادرة خلق قيمة مستدامة للقطن على مختلف المستويات. وفي العام الماضي أصبحت مجموعة فيلمار شريكة لـ SEKEM من خلال ضم قطن سيكم العضوي إلى تشكيلة منتجاتها. تدعم سيكم بفاعلية مثل هذه المبادرات بإيمان عميق بأن التحول الحقيقي نحو مستقبل مستدام لن يكون ممكنًا أبدًا دون تعزيز سبل التعاون وإقامة الشراكات.



