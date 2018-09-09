شركة صيانة تطلب 234 مليون جنيه فى تحكيم ضد جنوب الوادى للأسمنت

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



قالت شركة جنوب الوادى للأسمنت إن شركة الصيانة والإدارة الفنية RHI تقدمت بمستندات جديدة تطالب بزيادة قيمة التعويض فى دعوى التحكيم الدولى إلى 234 مليون جنيه بدلا من 160 مليون جنيه.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن القضية سيتم تداولها بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.



وتابعت الشركة أنه تم تحديد يوم 9 أكتوبر المقبل لتقديم رد ودفاع جنوب الوادى للأسمنت، وكذلك جلسة مرافعة شفوية بتاريخ 28-29 نوفمبر المقبل.



وأعلنت الشركة فى نهاية يوليو الماضى، عن رفع دعوى تعويض بقيمة 430 مليون جنيه ضد شركة الصيانة والإدارة الفنية RHI.



وأخطرت شركة جنوب الوادى البورصة المصرية فى 14 يونيو الماضى، بوجود خلاف مع شركة الإدارة الفنية RHI تحول إلى نزاع تحكيم.



وقالت الشركة إن الخلاف مع شركة RHI يتعلق بتنفيذ اتفاقية أعمال الإدارة الفنية والتشغيل والصيانة بتاريخ أبريل 2017 ولمدة خمس سنوات، مشيرة إلى أن الأولى لوحت بايقاف العمل للمطالبة بمبلغ 160 مليون جنيه.



وسجلت جنوب الوادى صافى ربح قدره 22 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 205.9 مليون فى 2016، بنسبة تراجع 89% تقريبًا.

