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بنـــوك
الخريطة الكاملة لعوائد شهادات الادخار
الأحد 09 سبتمبر 2018 01:49 م
البنوك العاملة فى السوق المحلية
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البنوك العاملة فى السوق المحلية
سمير محمد:
يتنافس 37 بنكا يعملون فى السوق المصرية، على تقديم عدد كبير من شهادات الاستثمار بأجل زمنى 3 و 5 سنوات، وعوائد متنوعة ثابتة ومتغيرة وتراكمية أو تصاعدية.
وكشف مسح أجرته «المال»، أن هناك 24 من إجمالى 37 بنكاً يقدمون شهادات مدتها 3 سنوات بعائد متغير، أبرزهم: الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والإسكندرية، والعربى الإفريقى الدولى، والعقارى، وقناة السويس، وسايب، والمصرف العربى الدولى، وهن اك 4 بنوك تقدم شهادة مدتها 5 سنوات بعائد متغير، هى: مصر، والقاهرة، والعربى الإفريقى الدولى، والكويت الوطنى، ويقدم بنك الكويت الوطنى العائد الأعلى عند %17 ربع سنوى.
ويتصدر البنك المصرى الخليجى، قمة أعلى عائد على الشهادات ذات العائد المتغير، يصل إلى 18.755 شهرى، و%18.9 ربع سنوى، لكن هذا العائد ثابت خلال أول 6 شهور، ثم يتغير حسب التغييرات التى يجريها البنك المركزى على سعر الكوريدور، يليه البنك الأهلى اليونانى، الذى يقدم عائد يصل إلى %17.25 بدورية صرف ربع سنوية، فى حين يقدم البنك الأهلى ومصر، ومصر إيران عائد %17 ربع سنوى، وتتنافس بقية البنوك على متوسط أسعار فائدة تدور بين 16.75 و%16.
وتتنوع أجال صرف العائد على الشهادات متغيرة العائد، بين شهرى وربع ونصف سنوى.
وكان بنك آى بى سى، يقدم شهادة ذات عائد متغير مدتها 3 سنوات، بعائد %16.75، ورفع بنك عودة الفائدة على شهادته من 15.5 إلى %16.25.
وتقدم جميع البنوك شهادات ثلاثية وخماسية ذات عائد ثابت، فيما عدا 5 بنوك، هى: إتش إس بى سى، والبنك العقارى المصرى العربى، والإمارات دبى الوطنى، والأهلى اليونانى، وفيصل الإسلامى، مكتفية بالشهادات الثلاثية فقط. وتتنافس البنوك بشدة فى مزايا الشهادات الثلاثية، والتى تلقى إقبالاً أكبر من العملاء، خاصة على العائد، وتقدم بنوك الأهلى، ومصر، والزراعى، والمشرق، ومصر إيران، أعلى عائد يتراوح بين 15.5 إلى %14، وتقدم بنوك الإسكندرية، وعودة، وقناة السويس، وأبو ظبى الأول، وكريدى أجريكول، والعربى، عوائد تتراوح بين %13 وأقل من %14 ، وتتحصر الفوائد فى بقية البنوك بين %9 إلى أقل من %13، ويقدم بنك التعمير والإسكان أقل عائد عند 9.125 ربع سنوى، يليه البنك الأهلى اليونانى عند %9.25 ربع سنوى.
وتقدم بنوك مصر، والمصرف العربى الدولى، والأهلى الكويتى، أعلى عائد على الشهادات الخماسية ذات العائد الثابت، ويصل إلى %14.30 فى بنك مصر.
وتختلف البنوك فى الحد الأدنى المطلوب للاكتتاب فى الشهادات، لكن الأغلبية تعتمد حداً أدنى 1000 و5000 جنيه، فى حين يرتفع فى 5 بنوك إلى 10 آلاف جنيه، وهى بنوك التجارى وفا مصر، وآى بى سى، وإتش إس بى سى، والعربى، والأهلى اليونانى.
وتتفق البنوك فى تقديم قروض بضمان الشهادات خلال مدتها تتراوح بين 90 إلى %95 من قيمة الشهادة، بعائد مدين أعلى من عائد الشهادة، يترواح بين 3 و%4.
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