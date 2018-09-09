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استثمار
طارق شوقى: تعليم اللغة الإنجليزية برياض الأطفال لأول مرة
الأحد 09 سبتمبر 2018 01:45 م
طارق شوقى
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طاريق شوقي
عصام عميرة
قال طارق شوقي وزير التعليم، إن تعليم اللغة الإنجليزية في المنظومة الجديدة سوف تبدأ من رياض الأطفال لأول مرة.
وأضاف أن المناهج تم تأليفها من خلال أربعة محاور هي تعريف الطفل من أنا، ومعرفة العالم من حوله، وكيف يعمل هذا العالم وأساليب التواصل مع الآخر واحترامه.
ولفت إلى أن تأليف المناهج كان من خلال مركز تطوير المناهج بالوزارة، مضيفا أن عملية التأليف تمت بشكل دقيق وكانت الوزارة تسابق الزمن للانتهاء منها قبل بدء الدراسة.
وتابع أن المناهج الجديدة تعتبر مملوكة للوزارة بخلاف النظام القديم ،لافتا إلى ان الوزارة سوف تستفيد بشكل استثمارى من ملكية الكتب.
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