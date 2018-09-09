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استثمار
2.5 مليون طالب يبدأون الدراسة بالمنظومة الجديدة 22 سبتمبر
الأحد 09 سبتمبر 2018 01:42 م
طارق شوقى
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طاريق شوقي
عصام عميرة
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن 2.5 مليون طالب تبدأ الدارسة فى المنظومة الجديدة للتعليم.
وتابع الوزير أن المنظومة اكتملت وتم تجهيز الكتب الجديدة للطلاب، وتم تسليم كل معلم الدليل التعليمى الخاص به.
وأكد أن الوزارة انتهت من تدريب المعلمين على النظام الجديد.
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