2.5 مليون طالب يبدأون الدراسة بالمنظومة الجديدة 22 سبتمبر

طاريق شوقي



عصام عميرة



قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن 2.5 مليون طالب تبدأ الدارسة فى المنظومة الجديدة للتعليم.



وتابع الوزير أن المنظومة اكتملت وتم تجهيز الكتب الجديدة للطلاب، وتم تسليم كل معلم الدليل التعليمى الخاص به.



وأكد أن الوزارة انتهت من تدريب المعلمين على النظام الجديد.







