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اقتصاد وأسواق
أحمد سرحان: جولة السيسي تفتح آفاقا للتعاون في مجالات التكنولوجيا
الأحد 09 سبتمبر 2018 02:18 م
أحمد سرحان
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أحمد سرحان
محمد ريحان:
أشاد المهندس أحمد سرحان عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة أكسيل للمشروعات التقنية، بالجولة الاسيوية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاءه بكبار المسؤولين والزعماء ببكين وأوزبكستان، مضيفاً أن الجولة الاسيوية فتحت افاق جديدة وكشفت عن فرص واعدة للتعاون المشترك بين مصر والصين وأوزبكستان فى تبادل الخبرات فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية بالاضافة إلى تطوير نظم خدمات الحكومة الالكترونية.
وأكد سرحان، أن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية فى مجال التعاون العلمى والتكنولوجى، بالاضافة إلى أن أوزبكستان تعد من الاسواق الناشئة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتمثل بيئة خصبة لتوسع الشركات المصرية فى تلك المجالات، لافتاً إلى أن رؤية مصر للتنمية 2030 تعتمد كلياً على ادخال التكنولوجيا فى كافة القطاعات وجميعها عوامل ومقومات مشتركة لتعزيز اوجه التعاون بين القطاع الخاص فى مصر والصين وأوزبكستان فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية وتطوير كافة نظم الحكومة الالكترونية
. وأشار إلى أهمية التعاون بين مصر والصين فى مجالات الحلول الرقمية وادخال التكنولوجيا فى المجالات الصناعية خاصة وان الاستثمارات الصينية في مصر تتركز في القطاع الصناعي وتكنولوجيا المعلومات وإقامة المناطق الاقتصادية المتكاملة،بالاضافة إلى أن هناك تعاون مشترك في اقامة تجمعات صناعية كبرى ومنها المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب السويس وتطوير جنوب مصر ومنطقة البحر الأحمر, وكذلك توسيع أنشطة الشركات الصينية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستعانة بالخبرة الصينية لإنشاء قرية تكنولوجية علي غرار المنطقة التكنولوجية في بكين.
وأكد عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة أكسيل للمشروعات التقنية أن هناك دور فاعل للشركات الصينية العاملة في السوق المصرية في مجال الاتصالات وتصنيع الألياف الضوئية, والعدادات الذكية, بالاضافة إلى أن هناك تعاون مشترك مع وزارة الاتصالات فى مصر فى تنفيذ المشروعات التي تنفذها الوزارة خلال الفترة الحالية من أجل تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي, بالاضافة إلى أن هناك جهود مبذولة لوزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت من أجل تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة, فى ظل اهتمام الدولة بتوطين صناعة الالكترونيات, ودعم الابتكار التكنولوجي.
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