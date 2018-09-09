انطلاق مؤتمر التعليم للإعلان عن استعداد الوزارة للعام الدراسى الجديد

وزارة التربية والتعليم



عصام عميرة



قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إننا نحتفل بإطلاق ثورة تعليمية في مصر،ولفت إلى أن المنظومة الجديدة نعمل عليها منذ عام ونصف.



وتابع أنه سوف يتم عقد عدة لقاءات إعلامية لتوضيح المنظومة الجديدة،خاصة أن بدء الدراسة بعد أسبوعين من الآن فى 22سبتمبر.



وتعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا الآن للإعلان عن استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد.



ومن المقرر أن يعلن الوزير، تفاصيل تطبيق النظام التعليم الجديد على رياض الأطفال والصف الأول الثانوى، وموقف الكتب المدرسية والتابلت، وكل المحاور المتعلقة بالمنظومة الجديدة، وأيضًا موقف المدارس اليابانية وموعد إعلان نتيجة القبول بالمدارس المصرية اليابانية.





