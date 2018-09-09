1.7 مليار جنيه حصيلة متوقعة لطرح القاهرة للاستثمار بالبورصة

محمد القلا 2

منى عبدالباري :



تستهدف شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية حصيلة طرح قيمتها 1.7 مليار جنيه من وراء طرح حصة نسبتها 37.84% من أسهمها للاكتتاب العام بالبورصة المصرية.



ووفقا لنشرة الطرح تقول "القاهرة للاستثمار" أنها تستهدف استغلال حصيلة الطرح في تمويل جزء من الخطط التوسعية للشركة، لمواكبة النمو المتوقع في النشاط بما يخدم قطاع التعليم، بجانب توسيع قاعدة الملكية وإتاحو إمكانية التخارج للمستثمرين الحاليين وإفساح المجال لدخول مستثمرين جدد.



ووفقا لنشرة طرح الشركة المقرر أن يتم الاكتتاب عليها بالبورصة المصرية خلال الفترة من 10 سبتمبر وحتى 25 سبتمبر الجاري، على عدد 207 مليون سهم من بنسبة 37.84% من إجمالي أسهم رأس المال، بهدف استغلال حصيلة الطرح في توسعات الشركة.



وقال المستشار المالي المستقل للطرح شركة جرانت ثورنتون إن القيمة العادلة لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بالكامل بلغ 3.499 مليار جنيه، موزعة على 547.790 مليون سهم، وهو ما ترتب عليه قيمة عادلة للسهم 6.30 جنيه، بينما من المقرر الإعلان عن السعر النهائي للسهم بعد إغلاق الطرح الخاص .