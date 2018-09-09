EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
1.7 مليار جنيه حصيلة متوقعة لطرح القاهرة للاستثمار بالبورصة
الأحد 09 سبتمبر 2018 02:08 م
محمد القلا
أخر الأخبار
محمد القلا 2
منى عبدالباري :
تستهدف شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية حصيلة طرح قيمتها 1.7 مليار جنيه من وراء طرح حصة نسبتها 37.84% من أسهمها للاكتتاب العام بالبورصة المصرية.
ووفقا لنشرة الطرح تقول "القاهرة للاستثمار" أنها تستهدف استغلال حصيلة الطرح في تمويل جزء من الخطط التوسعية للشركة، لمواكبة النمو المتوقع في النشاط بما يخدم قطاع التعليم، بجانب توسيع قاعدة الملكية وإتاحو إمكانية التخارج للمستثمرين الحاليين وإفساح المجال لدخول مستثمرين جدد.
ووفقا لنشرة طرح الشركة المقرر أن يتم الاكتتاب عليها بالبورصة المصرية خلال الفترة من 10 سبتمبر وحتى 25 سبتمبر الجاري، على عدد 207 مليون سهم من بنسبة 37.84% من إجمالي أسهم رأس المال، بهدف استغلال حصيلة الطرح في توسعات الشركة.
وقال المستشار المالي المستقل للطرح شركة جرانت ثورنتون إن القيمة العادلة لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بالكامل بلغ 3.499 مليار جنيه، موزعة على 547.790 مليون سهم، وهو ما ترتب عليه قيمة عادلة للسهم 6.30 جنيه، بينما من المقرر الإعلان عن السعر النهائي للسهم بعد إغلاق الطرح الخاص .
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا