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اقتصاد وأسواق
الزراعة: ضبط 36 ألف عبوة مبيدات مغشوشة خلال 30 يومًا
الأحد 09 سبتمبر 2018 01:31 م
مبيدات الآفات الزراعية
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مبيدات الآفات الزراعية
غلق 766 محلًا غير مرخص
الصاوى أحمد
كشف تقرير رسمى للإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، التابعة لقطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن إجمالى ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 20 أغسطس الماضى، والتي بلغت 36 ألف و743 عبوة مغشوشة مختلفة الأحجام ومحظور تداولها، وتم تحرير 49 محضرا لجميع المخالفات على مستوى محافظات الجمهورية.
ومن جهته قال الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية للمكافحة، إن تلك الكمية التي تم ضبطها، جاءت نتيجة المرور على حوالى 1610 محلا فى الجمهورية، حيث تم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها، وتنفيذ الغلق الإداري للمحلات غير المرخصة، والتي بلغت حوالي 766 محل.
وأشار السباعي إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم الفلاح من خلال تكثيف الحملات الرقابية على جميع أسواق المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي بالمحافظات، للحد من عمليات غش المبيدات، وضبط أية مخالفات وتحويلها للجهات القانونية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وذلك بالتنسيق مع لجنة المبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، وشرطة المسطحات والوزارات المعنية.
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