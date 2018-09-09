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بورصة وشركات
5 تحفظات من الرقابة المالية على تقييم القاهرة للاستثمار
الأحد 09 سبتمبر 2018 01:33 م
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية
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منى عبدالباري
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، 5 تحفظات على تقرير المستشار المالي المستقل لتقييم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، المقرر طرح أسهمها للاكتتاب العام بالبورصة المصرية.
وأوضح تقرير المستشار المالي المستقل شركة جرانت ثورتون، أن القيمة العادلة للشركة بالكامل تبلغ 3.499 مليار جنيه، موزعة على 547.790 مليون سهم، وبناء عليه تم احتساب قيمة عادلة للسهم 6.30 جنيه.
وتمحورت ملاحظات الهيئة أولًا، حول وجود قفزات كبيرة في توقعات الإيرادات المستقبلية، مقارنة بالمستويات التاريخية للشركة، لافتة إلى أنه رغم وجود انخفاض في نسبة نمو إيرادات المدارس في 2017 إلى 6% مقارنة بـ 16% محقق فعليا عام 2016، لكن توقعات الإدارة جاءت بنسب 30، 21، 20% خلال الأعوام 2018، 2019، 2020.
وجاءت الملاحظة رقم 2 حول نمو إيرادات الجامعات من المشروعات الجديدة غير القائمة بنسبة 63% من إيرادات الجامعات عام 2025، بناءً على زيادة تراكمية بمعدل نمو سنوي 45% حتى 2025، وتلاحظ نمو أعداد الطلاب بشكل مطرد دون مراعاة التنافسية بالسوق، ودخول جامعات أجنبية مجال المنافسة.
وقالت الهيئة في ملاحظتها الثالثة، إن تحليل وضع المنشأة لم يذكر وضعها التنافسي وأثر اختراق جامعات أجنبية جديدة للسوق.
كان التحفظ الرابع بشأن استخدام طريقة المضاعفات في التقييم اعتماداً على عينة من شركات أجنبية، دون تحديد الأسس التي تم الاستناد إليها، بينما كانت الملاحظة الأخيرة بشأن أن الأراضي المملوكة للشركة غير مسجلة.
وجاء رد المستشار المالي المستقل شركة "جرانت ثورتون" على الملاحظات التي أشارت اليها الهيئة بالترتيب كالتالي، وأرجع انخفاض أعداد الطلاب عام 2017، إلى عملية إعادة هيكلة إدارية، والتي يتبعها زيادة طبيعية في معدلات التحاق الطلاب عام 2017 – 2018، إضافة إلى قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء المدارس التجريبية والذي سينتج عنه زيادة الطلب على تعليم خاص ذات جودة عالية للطبقة المتوسطة الذي تقدمه مدارس الشركة، ودخول 4 مدارس جديدة بداية من عام 2020، ما يدعم توقعات الشركة بزيادة الإيرادات، فضلاً عن الزيادة المتوقعة في المصروفات الدراسية بحدود 8% سنويًا.
وأشارت "جرانت ثورتون" في ردها على تحفظات الهيئة إلى أن جامعة بدر المملوكة للشركة تقدم عدد من التخصصات الدراسية المطلوبة في سوق العمل كالتمريض، والعلاج الطبيعي، والفنون التطبيقية، وهي تتسم بانعدام المنافسة أو منافسة ضئيلة، بينما على صعيد الجامعات الأجنبية تفوق مصروفاتها جامعة بدر، وبالتالي لاتعد منافسًا.
وأشارت إلى أنه تم اعتماد عينة من الشركات الأجنبية لأن الشركة محل التقييم تعد الأولى من نوعها بالسوق المصرية، وكان رده على الملاحظة الأخيرة بضرورة الرجوع إلى بيان العقارات والأراضي المملوكة للقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.
وتعتزم الشركة طرح 207 مليون سهم من أسهمها بنسبة 37.84% من إجمالي أسهم رأس المال، بهدف استغلال حصيلة الطرح في التوسعات.
ويبدأ الاكتتاب في الطرح يوم 10 سبتمبر وينتهي في 25 سبتمبر الجاري، ومن المقرر الإعلان عن السعر النهائي للسهم بعد إغلاق الطرح الخاص.
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