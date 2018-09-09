موانئ بورسعيد تستقبل 7 سفن حاويات وبضائع

موانئ بورسعيد

أماني العزازي



أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع العامة بموانئ بورسعيد، اليوم الأحد، بلغ 7 سفن.



وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات ومغادرة سفينة، ومتواجد على الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة ومغادرة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة.



وأكدت أنه تقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.