EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
الشرقية للدخان تخطر البورصة بآخر تطورات طرح الحصة الجديدة
الأحد 09 سبتمبر 2018 12:51 م
الشرقية ايسترن كومباني
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
"الشرقية للدخان" تطرح صنفًا جديدًا من السجائر بـ 15.5 جنيه للمستهلك
هبوط سهم الشرقية للدخان 5.20% بالنصف الأول من الجلسة
الشرقية ايسترن كومباني
رجب عزالدين:
قالت شركة الشرقية - إيسترن كومباني، إن شركة "إن آى كابيتال" مستشار الحكومة فى طروحات البورصة اختارت شركة أى إف جى هيرميس لتولى تنفيذ عملية الطرح بالبورصة.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إن شركة هيرميس تقدمت بأفضل عرض فنى ومالى وستقوم بتولى تنفيذ عملية طرح شريحة جديدة من أسهم الشركة تبلغ مايعادل 4,5% من أسهم الشركة.
وأعلنت وزارة المالية الخميس الماضى، عن بدء خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية، والذي سيبدأ بطرح شريحة جديدة من أسهم شركة الشرقية للدخان.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا