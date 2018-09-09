الشرقية للدخان تخطر البورصة بآخر تطورات طرح الحصة الجديدة

الشرقية ايسترن كومباني

رجب عزالدين:



قالت شركة الشرقية - إيسترن كومباني، إن شركة "إن آى كابيتال" مستشار الحكومة فى طروحات البورصة اختارت شركة أى إف جى هيرميس لتولى تنفيذ عملية الطرح بالبورصة.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إن شركة هيرميس تقدمت بأفضل عرض فنى ومالى وستقوم بتولى تنفيذ عملية طرح شريحة جديدة من أسهم الشركة تبلغ مايعادل 4,5% من أسهم الشركة.



وأعلنت وزارة المالية الخميس الماضى، عن بدء خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية، والذي سيبدأ بطرح شريحة جديدة من أسهم شركة الشرقية للدخان.