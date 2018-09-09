السيسي: افتتاح الطريق الدائرى الأوسط يونيو المقبل

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أحمد صبرى



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه سيتم افتتاح الطريق الدائرى الأوسط بجميع كباريه وطرقه منتصف العام المقبل، وذلك لربط شرق البلاد بغربها لتقليل الكثافة المرورية على الطرق الأخرى.



وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من مشروعات الطرق القومية، اليوم الأحد، أنه سيتم افتتاح محور روض الفرج نهاية العام المقبل، بشكل تجربيى لمدة شهر لضبط الحركة المرورية، مؤكدًا أن جميع الشركات العامة فى تلك المشاريع هى مصرية وتشمل حكومية وخاصة.