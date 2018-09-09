البورصة تواصل الأداء المتأرجح بمنتصف التعاملات

البورصة المصرية



رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التأرجح الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.8% عند مستوى 15790 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.1% عند مستوى 750 نقطة حتى الساعة 12:30



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 219 مليون جنيه تقريبا، وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 55 سهما من إجمالى 153 سهما متداولا،بينما هبط 38 سهما وبقى 60 دون تغير.











