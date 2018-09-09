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سيـــاســة
شكري يستقبل سفراء الخارجية ويطالبهم ببذل مزيد من الجهد
الأحد 09 سبتمبر 2018 12:47 م
سامح شكري وزير الخارجية
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سامح شكري وزير الخارجية
المال- خاص
التقى سامح شكري، وزير الخارجية، صباح اليوم، مع السفراء والوزراء المفوضين من أعضاء وزارة الخارجية، بمناسبة صدور حركة رؤساء البعثات الدبلوماسية الشهر الماضي.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بتهنئة السفراء المنقولين للعمل على رأس البعثات الدبلوماسية بالخارج بموجب قرار رئيس الجمهورية الصادر نهاية أغسطس الماضي، مشيرًا إلى ثقته في قدرة السفراء المنقولين على بذل كل جهد من أجل حماية المصالح المصرية خلال المرحلة القادمة، وتمثيل وطنهم بصورة مشرفة تعكس تاريخ مصر العريق وتطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل.
وأضاف أبو زيد، أن وزير الخارجية وجّه الشكر لأعضاء الوزارة على الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية في مختلف الملفات ذات الأولوية للسياسة الخارجية المصرية، مطالبًا قيادات وأعضاء الوزارة بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف الدولة بذات الحماس والنشاط، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تطوير علاقات مصر المتوازنة مع مختلف دول العالم، في إطار استقلالية القرار المصري ودور مصر الإقليمي المهم.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أكد حرصه على التواصل الدائم مع كافة القيادات والقطاعات المعنية بالوزارة لإجراء التقييم الدقيق والمستمر لكل المواقف بما يخدم المصالح المصرية، مشددًا على ضرورة القيام بالمهام الموكلة لأعضاء الوزارة وكافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، ومواصلة السادة مساعدي وزير الخارجية الاضطلاع بمهامهم من خلال الحفاظ على الانضباط في أداء المهام المكلف بها أعضاء السلك الدبلوماسي، ومتابعة وتقييم هذا الأداء كلٌ في نطاق اختصاصه، مع مراعاة السياسة العامة للدولة في ترشيد النفقات خلال الفترة الحالية.
وفي نهاية اللقاء، دار نقاش بين وزير الخارجية وأعضاء الوزارة حول عدد من قضايا السياسة الخارجية، فضلًا عن القضايا المرتبطة بأسلوب عمل الوزارة وسبل تطويرها على النحو الذي يعزز من قدرة وزارة الخارجية على أداء المهام المنوطة بها.
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