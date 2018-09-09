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نقل وملاحة
السيسى يطالب بتقرير شامل عن جودة الطرق الداخلية والكبارى خلال شهر
الأحد 09 سبتمبر 2018 12:45 م
عبدالفتاح السيسى
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عبدالفتاح السيسى
أحمد صبرى
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتشكيل لجنة لمراجعة شبكة الطرق الداخلية بجميع المحافظات لمعرفة مدى كفاءتها وصلاحيتها ورفع تقرير له بذلك خلال شهر.
وأضاف السيسى خلال افتتاح عدد من مشروعات الطرق القومية، أنه سيعرض هذا التقرير على الشعب حيث ستشارك فيه كل الوزارات المعنية والمحافظات والكلية الفنية العسكرية، كما سيشمل مراجعة شاملة لكل الكبارى التى مر على بنائها أكثر من 10سنوات لمعرفة جودتها حتى يتم تحديد حجم التهالك والأموال اللازمة.
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