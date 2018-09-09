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سيـــاســة
السيسي يوجه بنظافة النيل والترع من النباتات
الأحد 09 سبتمبر 2018 12:38 م
عبد الفتاح السيسي
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السيسي يحذر من التعديات على الأراضي حول الطرق الجديدة
عبد الفتاح السيسي
أحمد صبرى:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة الرى والمحافظات بإزالة النباتات مثل ورد النيل من مجري النهر والترع والجسور، مؤكدا أن مصر لديها أكثر من 4 آلاف كيلو متر من المجاري المائية وتحتاج إلى جهد كبير للإزالة.
وأضاف السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات الطرق القومية، أنه يجب المحافظة على مجري نهر النيل وإزالة التعديات على جوانبه وعلى جانب الطرق أيضا، مؤكدا أن ذلك يعمل على هدر كميات كبيرة من المياه تحتاجها الدولة مطالبا بعودة النظافة السنوية للترع والمجاري المائية.
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