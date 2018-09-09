المال ـ خاص:





قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، وذلك ارتفاعا من 88.2 مليار في نهاية مارس بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.





وأضاف مدبولي في مقابلة مع صحيفة الوطن، أن نسبة الدين الخارجي وصلت إلى الناتج المحلي الإجمالي 37.2% في نهاية السنة المالية 2017-2018 بزيادة طفيفة من 36.8% في نهاية الربع الثالث منها.





وأرجع زيادة حجم الدين الخارجي إلى توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية، من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق.





كان الدين الخارجي لمصر 79.02 مليار دولار في نهاية يونيو 2017.



