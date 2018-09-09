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بورصة وشركات

جرانت ثورنتون يحدد القيمة العادلة لسهم القاهرة للاستثمار

القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية
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القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية

منى عبدالباري

أعلنت شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية، إن متوسط القيمة العادلة لسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بلغت 6.30 جنيه.

وقال المستشار المالي في نشرة الطرح الخاصة بشركة القاهرة، إن القيمة العادلة بالكامل بلغ 3.499 مليار جنيه، موزعة على 547.790 مليون سهم، ما ترتب عليه قيمة عادلة للسهم 6.30 جنيه.

وتعتزم الشركة طرح 207 مليون سهم من أسهمها بنسبة 37.84% من إجمالي رأس المال، بهدف استغلال حصيلة الطرح في توسعات الشركة.

ويبدأ الاكتتاب في الطرح 10 سبتمبر وينتهي في 25 سبتمبر الجاري، ومن المقرر الإعلان عن السعر النهائي للسهم بعد إغلاق الطرح الخاص. 
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