جامعة القاهرة: اتخذنا إجراءات لتطوير التعليم واستحداث برامج دراسية

محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة



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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتطوير منظومة العملية التعليمية، وتم استحداث وتطوير عدد من اللوائح والبرامج الدراسية لكى تواكب سوق العمل وفق المعايير العالمية، لتبدأ الدراسة بها العام الجامعى الجديد.



وأضاف الخشت فى بيان له اليوم، أنه تم استحداث وتطوير 23 لائحة دراسية بمرحلتى البكالوريوس والليسانس، واستحداث وتطوير 62 برنامجا بالدبلومات وبرامج الماجستير والدكتوراه، إلى جانب استحداث 27 برنامجا دراسيا بمرحلتى البكالوريوس والليسانس فى عدد من الكليات والتعليم المدمج بنظام الساعات المعتمدة، إلى جانب إجراء عدد من التعديلات لمسميات بعض البرامج والمقررات الدراسية، مشيراً إلى قيام كلية الطب بعمل تطوير شامل للمنهج الدراسى وتحويله لنظام التكامل، وتخفيض مدة الدراسة بالكلية إلى خمس سنوات لزيادة فترة التدريب العملى المؤسس بعد التخرج لتصبح سنتين (نظام 5/ 2).



وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة أطلقت مسابقة لإعداد مقررين عن "التفكير النقدى" و"ريادة الأعمال"، ليكونا متطلبين دراسيين للتخرج بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، ابتداء من العام الجامعى المقبل، مضيفاً أنه تم تطوير نظم التقويم والامتحانات وفق نظام الامتحانات الموضوعية واستحداث سؤال حل المشكلات، لقياس قدرة الطلاب على الفهم والتحليل وقياس القدرات العليا للتفكير المجرد ومدى القدرة على حلها.



