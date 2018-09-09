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اقتصاد وأسواق
البيئة: تفتيش 74 منشأة صناعية وتكثيف الحملات على أنحاء الجمهورية
الأحد 09 سبتمبر 2018 12:03 م
البيئة: تفتيش 74 منشأة صناعية وتكثيف الحملات على أنحاء الجمهورية
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البيئة: تفتيش 74 منشأة صناعية وتكثيف الحملات على أنحاء الجمهورية
متابعات
فى إطار توجيهات الدكتورة #ياسمين_فؤاد #وزيرة_البيئة ضمن خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء، قامت وزارة البيئة بحمله مكبرة برئاسة السيد الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذي ب #جهاز_شئون_البيئة والسيد المهندس ايمن شتا رئيس قطاع شئون الفروع الإقليمية ولجنه من الإدارة العامة للتفتيش البيئى ومحاور المرور الميدانى اليوميه بتنفيذ حملات تفتيشية ومراجعة وتقييم مكثفة استهدفت عدد 74منشأة صناعية تعمل فى مجالات مختلفة منها الحديد والصلب ، الأسمنت، الكوك، المنظفات، الزجاج، الورق، الجبس، الفخار و الصباغة وذلك بعدد من المناطق الصناعية بمدن العبور، بدر، ٦
أكتوبر، ابورواش، وكذلك بجنوب #القاهرة بمدينة ١٥ مايو وعرب أبو ساعد وشبرا الخيمة وأبو زعبل .
وقد تبين من نتائج التفتيش أن هناك عدد ١١ منشآه متوافقة بيئيا بينما تم توجيه عدد ٦٤ منشأة للالتزام بيئيا بالتقدم بخطط توفيق الأوضاع البيئية.
كما تم التنبية بسرعة إيقاف خطوط الإنتاج التى تتخطى قياستها حدود الانبعاثات المسموحة بقانون البيئة إضافة إلى التنبيه على المنشآت غير المتوافقة بيئياً بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة و الالتزام بخفض الأحمال البيئية ضمن المسؤولية البيئية والمجتمعية ايضا لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.
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