وزير التجارة يبحث تعزيز التعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط



عمرو نصار: المباحثات تناولت إمكانية تنظيم مصر لمنتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط خلال عام 2019

المنتدى يستهدف تعزيز التعاون الإستثمارى بين القطاع الخاص فى دول منطقة اليورومتوسطى

ناصر كامل: اجتماعات مكثفة مع وزراء الخارجية والتجارة والنقل والبترول لبحث مشاركة مصر فى مشروعات التنمية المستدامة بمنطقة حوض المتوسط



محمد ريحان



أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول شمال وجنوب المتوسط فى إطار منظومة عمل الاتحاد من أجل المتوسط، مشيراً إلى أهمية تسريع وتيرة التعاون الاقتصادى المشترك بين الدول أعضاء الاتحاد فى كل المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية بما يسهم فى تعزيز التنمية الإقليمية وتحقيق الازدهار الاقتصادى لدول حوض المتوسط.



جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع السفير ناصر كامل، أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط ،والتي تناولت آخر التطورات المتعلقة بجهود الاتحاد لتنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الدول أعضاء الاتحاد، ودور مصر البارز فى إطار عضويتها بالاتحاد.



وقال الوزير إنه تم خلال المباحثات استعراض إمكانية تنظيم مصر لمنتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط خلال العام المقبل حيث يأتي تنظيم هذا المنتدى كأحد أهم النتائج التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الـ10 لوزراء تجارة أجل المتوسط والذى عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال شهر مارس الماضى، مشيراً إلى أنه سيشارك فى هذا المنتدى عدد كبير من المستثمرين من دول الاتحاد وهو ما يمثل فرصة مهمة لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة فى دول الاتحاد بصفة عامة وفى مصر خاصة.



ولفت نصار إلى أهمية تكثيف التعاون المشترك بين الدول أعضاء الاتحاد لخلق روابط تجارية جديدة بين دول حوض المتوسط من خلال تحديث الإتفاقيات التجارية الموقعة داخل المنظمة وتوسيع نطاقها الجغرافى بما ينعكس إيجاباً على زيادة تدفق وانسياب حركة التجارة بين دول شمال وجنوب المتوسط.



ومن جانبه أكد السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، أن هذه أول زيارة رسمية له لمصر عقب توليه مهام منصبه بالاتحاد حيث سيتم عقد سلسلة من اللقاءات تشمل وزراء الخارجية والتجارة والبترول والنقل إلى جانب لقاء مع الأمين العام للجامعة العربية، لافتاً إلى أن هذه اللقاءات ستتناول أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول الإتحاد خاصة أن مصر أحد الدول المحورية بجنوب المتوسط وتلعب دوراً فاعلاً منذ مشاركتها فى تأسيس هذا الإتحاد فى عام 2008.



وقال كامل إن مباحثاته مع الوزراء المصريين ستتناول عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بمشاركة مصر بمشاريع التنمية المستدامة بالمنطقة خاصة فى مجالات النقل والطاقة فضلاً عن الإعداد لتنظيم مصر لمنتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط والذى يستهدف تعزيز التعاون الاستثمارى بين دول منطقة اليورومتوسط.