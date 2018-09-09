المصرى الديمقراطى: أبو شقة يصفى حسابات مع فؤاد بسبب انتخابات الوفد

بهاء أبو شقة



ياسمين فواز



أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بالجيزة،ورئيس الهيئه البرلمانيه للحزب المصرى الديمقراطى، أن الأزمة التى يفتعلها المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، مع النائب محمد فؤاد، هدفها تصفية حسابات بسبب دعم فؤاد للمهندس حسام الخولى فى انتخابات رئاسة الحزب.



وأشار منصور، إلى أن النائب محمد فؤاد، هو إضافة لحزب الوفد، ويقدم له العديد من الدعم، كما أن نشاطه حسن صورة الأحزاب فى الشارع، منتقدًا أن يكون حال أكبر حزب فى مصر بهذا الشكل.



ولفت إلى دور النائب محمد فؤاد، فى الشارع وجهوده لحل الأزمات التى تواجه المواطنين سواء فى دائرته أو بشكل عام، كما أن له دورا تشريعيا ورقابيا على أعلى مستوى.





