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عقـــارات
الموافقة على رفع كفاءة 187 عمارة بالتجمع الخامس
الأحد 09 سبتمبر 2018 11:40 ص
التجمع الخامس
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حملة لإزالة الإشغالات وغلق المحال المخالفة بالتجمع الخامس
التجمع الخامس
بدور إبراهيم
قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن مجلس أمناء المدينة وافق على تنفيذ أعمال رفع كفاءة ١٨٧ عمارة، بالحى الثالث، بالتجمع الخامس، بتكلفة ٣٤ مليون جنيه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات لطرح تنفيذ الأعمال.
وأضاف المهندس عادل النجار أنه تم تنظيم حملة لإزالة مخالفات البناء بالقطعة رقم 344، بمنطقة النرجس 1، بالتجمع الخامس، والمتمثلة في هدم العقار المُقام على القطعة وإعادة بنائه بدون ترخيص، وذلك بالتعاون بين جهاز المدينة، وشرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص.
وتابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة: تم أيضًا تنفيذ قرار إزالة "روف مخالف" بالقطعة رقم ٣٠٢ بمنطقة النرجس، بالتجمع الخامس، وإزالة الدوبلكس مع البدروم، وإزالة المبانى المخالفة بالردود.
وأكد المهندس عادل النجار، أن جهاز المدينة سيواصل تنفيذ الحملات لإزالة جميع أشكال المخالفات والإشغالات، لتطبيق القانون، ومن أجل الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة، ومنع ظهور أي عشوائيات بها.
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