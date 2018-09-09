السيسي: مشروعات الطرق تضع مصر على خريطة الاستثمار

هيئة الطرق والكبارى

المال ـ خاص:



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التكلفة التي كانت مقدرة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية المحافظات، كانت في حدود 17 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تلك التكلفة ارتفعت بوقع الضعف أو أكثر، مشيرا إلى أن المشروعات الجديدة الجاري افتتاحها تضع مصر على خريطة الاستثمار الدولي.



وأضاف خلال افتتاح عدة مشروعات للطرق اليوم، أن كل المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى الطرق ليست جديدة، وإنما عبارة عن مشروعات ودراسات موجودة من قبل.