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سيـــاســة
السيسي: مشروعات الطرق تضع مصر على خريطة الاستثمار
الأحد 09 سبتمبر 2018 11:35 ص
هيئة الطرق والكبارى
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السيسي: لو ماشي على طريق متهالك متقولش البلد فين قول أنا فين
هيئة الطرق والكبارى
المال ـ خاص:
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التكلفة التي كانت مقدرة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية المحافظات، كانت في حدود 17 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تلك التكلفة ارتفعت بوقع الضعف أو أكثر، مشيرا إلى أن المشروعات الجديدة الجاري افتتاحها تضع مصر على خريطة الاستثمار الدولي.
وأضاف خلال افتتاح عدة مشروعات للطرق اليوم، أن كل المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى الطرق ليست جديدة، وإنما عبارة عن مشروعات ودراسات موجودة من قبل.
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