الانتهاء من تخصيص 5 عمارات بالإسكان الاجتماعي في الفيوم الجديدة

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

بدور إبراهيم



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ وتخصيص 5 عمارات بالإسكان الاجتماعي بالحي الثالث بمدينة الفيوم الجديدة.



وسلمت الوزارة 50 وحدة منها للمواطنين المُخصص لهم، كما يتم الانتهاء من أعمال التشطيبات والموقع العام لـ64 عمارة أخرى بمنطقة الامتداد الغربى قلمشاة 37.5 فدان، وجارٍ تنفيذ المرافق والطرق.



وقال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة إنه جارٍ طرح تنفيذ أعمال المرافق لـ 227 قطعة أرض إسكان اجتماعى بالامتداد الغربى للمدينة، والانتهاء من أعمال تصميم المرافق الداخلية لـ 84 قطعة أرض إسكان اجتماعى بالامتداد الشمالى للمدينة "امتداد على فراج".



وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة أنه جارٍ تنفيذ مدرسة تعليم أساسى، وحضانة، ومركز شباب، وسوقين تجاريتين نموذج 3 محال، وسوق تجارية، ووحدة صحية، وتخصيص مسجد لأحد المتبرعين.