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نقل وملاحة
السيسي: لو ماشي على طريق متهالك متقولش البلد فين قول أنا فين
الأحد 09 سبتمبر 2018 11:28 ص
طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى
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طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى
أحمد صبرى:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يعلم أن الطرق الداخلية للمحافظات تحتاج لفرع كفاءة لكنها تحتاج لمبالغ مالية صخمة مضيفا: إحنا راصدين 17مليار لرفع الكفاءة لكن ده ما يكفيش محتاجين ضعف الرقم ده 3مرات.
وسأل الرئيس خلال افتتاح عدد من مشروعات الطرق القومية أحد الطلاب بمحافظة قنا عن جودة الطرق فرد بأن الطرق متهالكة مما جعل الرئيس يضحك قائلا: لو ماشي على طريق متهالك متقولش البلد فين قول أنا فين لازم تساعدوا بلدكم.
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