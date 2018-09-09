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طاقة
السويس لتصنيع البترول تنفذ 5 مشروعات جديدة
الأحد 09 سبتمبر 2018 11:23 ص
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قال المهندس محمد عليوة، رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، إن كميات الخام التي تم تكريرها بلغت نحو 1.2 مليون طن، بزيادة نسبتها 10% على العام السابق، وساهم إنتاجه من البوتاجاز والبنزين 80 و92 والسولار والمازوت والفحم فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلي.
وأشار عليوة، إلى ارتفاع قيمة ما أنتجته الشركة إلى نحو 2.1 مليار جنيه بزيادة نسبتها 12% على العام السابق.
وأضاف خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة للعام 2018/2017 أنه يتم حاليًا تنفيذ 5 مشروعات استثمارية جديدة بالشركة لرفع كفاءة التشغيل وتطوير الأداء، وتطبيق أحدث معايير السلامة والصحة المهنية، حيث يجري إنشاء وحدة لإنتاج ومعالجة البوتاجاز بكميات تبلغ نحو60 ألف طن سنويًا بالإضافة إلى وحدة لإنتاج الأسفلت بكميات تبلغ 396 ألف طن سنويًا.
وقال إنه جارٍ تطوير وتحديث مجمع التفحيم بالشركة للوصول إلى أقصى طاقة تشغيلية وتحقيق أعلى درجات التشغيل الآمن وتوفير منتجات بترولية عالية الجودة، من خلال إنتاج السولار المطابق للمواصفات الأوروبية، وتنفيذ مشروعي الإحلال والتجديد والأمن والسلامة وحماية البيئة للحفاظ على الطاقات الإنتاجية، وتحسين اقتصاديات التشغيل وتطبيق أحدث معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
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