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نقل وملاحة
وزير النقل: 53 مليار جنيه استثمارات خلال عامين
الأحد 09 سبتمبر 2018 11:17 ص
هشام عرفات وزير النقل 9
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هشام عرفات وزير النقل 9
أحمد صبرى
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن إجمالى استثمارات الطرق والكبارى خلال العامين المقبلين تصل إلى 53مليار جنيه منها 14مليارا إنشاء طرق و20 مليارا تطوير جزء من شبكة الطرق وأكثر من 10 مليارات لتنفيذ محاور على النيل.
وأضاف فى كلمته أمام الرئيس خلال افتتاح عدد من مشروعات الطرق القومية، أنه سيتم افتتاح 7 مشروعات اليوم بتكلفة 7.06مليار جنيه منها آخر مرحلة من الدائرى الإقليمى بتكلفة 4.9 مليار.
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