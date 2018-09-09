البورصة: الثلاثاء إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية

البورصة المصرية

المال - خاص



قررت البورصة المصرية، احتساب الثلاثاء المقبل -الموافق 11 سبتمبر 2018- إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1440.



وأوضح بيان صادر عن البورصة، تلقى "المال" نسخة منه: "يستأنف العمل بالبورصة الأربعاء الموافق 12 سبتمبر 2018".