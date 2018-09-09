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بورصة وشركات
البورصة: الثلاثاء إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية
الأحد 09 سبتمبر 2018 01:11 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
المال - خاص
قررت البورصة المصرية، احتساب الثلاثاء المقبل -الموافق 11 سبتمبر 2018- إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1440.
وأوضح بيان صادر عن البورصة، تلقى "المال" نسخة منه: "يستأنف العمل بالبورصة الأربعاء الموافق 12 سبتمبر 2018".
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