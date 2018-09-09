النصر للبترول: 1.8 مليار جنيه ارتفاعا في قيمة المنتجات خلال عام

النصر للبترول

عمر سالم



رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية باكورة اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2017/2018 والتي بدأت أعمالها بمناقشة واعتماد نتائج أعمال شركات أنابيب البترول والنصر للبترول.



واكد الملا خلال ترأسه اعمال الجمعيات على أهمية الاستمرار فى تطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية لخطوط أنابيب نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية والتي تأتى ضمن أولويات استراتيجية وزارة البترول كونها تمثل شرايين رئيسية لنقل امدادات الوقود إلى مختلف محافظات مصر للحفاظ على استقرار سوق المنتجات البترولية الذى شهدته البلاد خلال السنوات الماضية.



وقال الكيميائى نبيل عبدالخالق، رئيس شركة النصر للبترول، إن الوحدات الإنتاجية بمعمل النصر قامت بتكرير نحو 2.8 مليون طن خام، ساهمت في توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز والنافتا ووقود النفاثات والسولار والمازوت والأسفلت.



وأضاف خلال اجتماع الجمعية أن قيمة منتجات الشركة ارتفعت إلى حوالي 1.8 مليار جنيه بزيادة نسبتها 21% على العام السابق، كما تم ضخ استثمارات قيمتها 270 مليون جنيه في مشروعات الاحلال والتجديد والأمن والسلامة.



وأشار إلى التكامل مع شركات البترول في منطقة السويس البترولية في توفير مواد التغذية للمشروعات من خلال توفير كميات من النافتا اللازمة لمجمع الإصلاح بالعامل المساعد التابع لشركة السويس لتصنيع البترول، واستلام السولار والنافتا الخفيفة من شركة السويس.