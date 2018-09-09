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فى مدينة العقاد ( 784) عقائد المفكرين فى القرن العشرين (12)
الأحد 09 سبتمبر 2018 11:11 ص
رجائى عطية
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رجائى عطية
تابع عقائد العلماء
يقول الدكتور «جوردون» فى كتابه «The philosophy of a Sciantist» يقول فى فصل فيه بعنوان «على الإنسان أن يوجد ديانته «إنه إذا تم للإنسان هذا
***
ومن العلماء «الإيمانيين» غير هؤلاء
***
ويرى الأستاذ العقاد أن هذه النظرات لم تستوعب موقف العلماء جميعًا من العقيدة والإيمان . ففى العلماء كثيرون لا يذهبون إلى هذا المدى, ولكنهم لا يقفون موقف العداء أو عدم الاكتراث لما يبديه زملاؤهم ويحاولونه فى هذا المجال.
ومنهم من يود لو يعتقد, ولكنه لم يجد عقيدته.
ويتمثل الأستاذ العقاد بعالمين, كل منهما بشعبة من البحث العلمى كادت أن تكون من خصائص القرن العشرين.
أحدهما مالنوسكى البولونى (1884 1942), أشهر الباحثين فى الأجناس البشرية.
والآخر ألبرت إينشتين, العالم الألمانى الإسرائيلى, صاحب مذهب النسبية المشهور.
فحوى ما يقوله العالم البولونى, إنه لا يدرى . ليس فى وسعه أن ينفى وجود الله, وليس يميل إلى نفيه, فضلاً عن القول بأن الإيمان بالله غير لازم, وأنه يتمنى أن يكون هناك بقاء بعد الموت, ويود أن يجد نفسه قادرًا على قبول عقيدة موجبة فى العناية الإلهية سواء مسيحية أو غير مسيحية .
أما إينشتين, فيحسب الإيمان بالله على أنه « ذات «, ولكنه يؤمن بعالم غير عالم الشهادة . ولب الديانة عنده أن يعلم أن الذى لا ننفذ إليه بمداركنا ***
ويختم الأستاذ العقاد هذا الفصل, بأن استقصاء المعتقدات التى يدين بها جميع العلماء
عقائد الأدباء
يستشهد الأستاذ العقاد بأقوال الأدباء فى العقيدة لأنهم دارسون, ولأنهم موضوع دراسة..
هم دارسون لأنهم يفكرون فى عقائدهم ويمحصونها ويقبلون منها ما يقبل ويرفضون منها ما يرفض, أو ينشئون لأنفسهم عقائدهم المختارة حين يرفضون كل ما ورثوه من المعتقدات..
وهم موضوع دراسة لأنهم يمثلون شعور عصرهم ويعبرون عنه. فمن أراد أن يدرس المعتقدات فى عصر من العصور فمن أقرب وسائله أن يراجع أقوال أدبائه عن أنفسهم وعن أبناء عصرهم, فيعرف منها أنماطًا صالحة لتصوير تلك المعتقدات.
ومن المتفق عليه رجائى عطية
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