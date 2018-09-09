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سيـــاســة
السيسي يحذر من التعديات على الأراضي حول الطرق الجديدة
الأحد 09 سبتمبر 2018 11:04 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
أحمد صبرى:
حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من التعديات على الأراضي الزراعية بجانب الطرق الجديد، مؤكدا أنه إذا لم يتم الالتاف لأصحاب تلك الأراضي فإنه سيتم تحولها لمناطق نمو سكني عشوائية.
وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من مشروعات الطرق القومية أنه يجب تعويض أصحاب تلك الأراضي حتى لا تتحول لعشوائية، مشيرا إلى أنها ستكون عبئا على الدولة خلال خمس سنوات إذا لم يتم التخطيط جيدا حيث ستكون مناطق عشوائية تحتاج لمواصلات ومياه وكهرباء وصرف صحى.
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