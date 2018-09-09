هشام عرفات: 32 مليار جنيه تكلفة مشروعات النقل فى الطرق منذ 2014

الطرق



أحمد صبرى



قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل إن تكلفة مشروعات النقل التى نفذتها الوزارة خلال الفترة من 2014 حتى العام الحالى بلغ 32 مليار جنيه، مؤكدا أن ذلك رفع تصنيف مصر فى جودة الطرق الى مراكز متقدمة جدا.



وأضاف فى كلمته أمام الرئيس خلال افتتاح عدد من مشروعات الطرق القومية أن ترتيب مصر ارتفع فى ترتيب البنية التحتية من 125الى المركز 75، مؤكدا أن ذلك بسبب طفرة فى الإسكان والنقل والكهرباء.













