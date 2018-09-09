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نقل وملاحة
هشام عرفات: 32 مليار جنيه تكلفة مشروعات النقل فى الطرق منذ 2014
الأحد 09 سبتمبر 2018 11:02 ص
الطرق
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الطرق
أحمد صبرى
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل إن تكلفة مشروعات النقل التى نفذتها الوزارة خلال الفترة من 2014 حتى العام الحالى بلغ 32 مليار جنيه، مؤكدا أن ذلك رفع تصنيف مصر فى جودة الطرق الى مراكز متقدمة جدا.
وأضاف فى كلمته أمام الرئيس خلال افتتاح عدد من مشروعات الطرق القومية أن ترتيب مصر ارتفع فى ترتيب البنية التحتية من 125الى المركز 75، مؤكدا أن ذلك بسبب طفرة فى الإسكان والنقل والكهرباء.
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