«المنار» تخطط لطرح علامة جديدة للزيوت.. نهاية سبتمبر

زيوت السيارات



المال-خاص



تخطط مجموعة المنار لتصنيع سوائل وقطع غيار السيارات لطرح علامة تجارية جديدة فى مجال زيوت السيارات محلية الصنع والمكونات بنسبة %100، بحلول سبتمبر الحالى.



وأوضح أحمد نوارة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمجموعة، أن المنار تقوم حاليًّا بوضع اللمسات النهائية لعملية الطرح، بالتوازى مع نمو مبيعات المجموعة بنسبة بلغت %25، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال نفس الفترة من العام الماضى.



وأكد أن العلامة التجارية الجديدة التى تعتزم الشركة طرحها ستضم كل أنواع الزيوت والشحوم، إلا أن المنار قررت البدء بزيوت المحرك، خاصة أنه الأكثر طلبًا مقارنة بأنواع الزيوت الأخرى مثل الفرامل وصندوق التروس وغيرها.



وكان العضو المنتدب والرئيس التنفيذى أكد فى تصريحات سابقة لـ«المال« عن خطة الشركة لشراء 3 خطوط إنتاج جديدة، لتعبئة زيوت الفتيس، والمحرك، والهيدروليك، خلال الفترة المقبلة بتكلفة استثمارية تصل إلى مليون ونص دولار، وذلك ضمن خططها المستقبلية لإنتاج 4 زيوت جديدة.



وكانت أولى المنتجات التى أعلنت مجموعة المنار عن بدء عمليات تعبئتها وتقديمها للسوق المحلية هى زيوت فتيس، وهيدروليك بندكس، والذى قدمته رسميًّا فى مايو من العام الحالى.



وبين أن التوسعات فى حجم منتجات مجموعة المنار من سوائل السيارات دفعها للتوسع فى شبكة موزعيها، والتى باتت تغطى أكبر جزء من أنحاء الجمهورية، علاوة على الدفع بسيارات للتوزيع؛ بهدف توفير المنتجات بكميات مناسبة فى كل المناطق. وأضاف نواره أن نمو مبيعات المجموعة يرجع فى المقام الأول إلى ارتفاع الطلب على زيوت فرامل بندكس، والتى تخطط الشركة لبيع 7 ملايين وحدة منه بنهاية العام الحالى، علاوة على نجاح عمليات تصديره للأسواق المجاورة مثل تونس والمغرب والجزائر وليبيا.



وعن توقيت بدء تصدير زيوت فرامل بندكس للأسواق الأوروبية، قال إن المفاوضات مازالت مستمرة مع الموزع المعتمد بأوروبا.



وأشار إلى أن تداعيات زيادة أسعار الوقود على معدلات الطلب على الزيوت لم تتأثر حتى الآن بسبب تكدس المخزون لدى الموزعين، متوقعًا بدء تأثر معدلات الطلب خلال الشهر المقبل، خاصة مع اقتراب نفاد المخزون.



وقال نوارة إن الزيادات التى أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية فى يونيو من العام الحالى دفعت الشركات إلى زيادة فى أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى %10، إلا أن سياسية المنار كانت تستهدف الحفاظ على مستويات الأسعار لجذب ثقة العميل.



وتابع: المنار اضطرت إلى زيادة بعض منتجاتها بنسبة لا تتعدى %10 بهدف تغطية الزيادة فى تكاليف التشغيل والنقل.



تأسست المنار 1975، وتمتلك المجموعة 4 شركات تعمل فـى مجالات الاستيراد والتصدير، والتصنيع، والتخزين، والتوزيع.



وأنشأت المجموعـة مصانعها عــام 2000، بمدينة السادس من أكتوبر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف طن سنويًّا، ويبلغ إنتاج زيوت الفرامل إلى 20 ألف طن سنويًّا.