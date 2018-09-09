«كيان» تستعد لطرح كودياك وكاروك بمعرض «أوتوماك - فورميلا»

كودياك



شريف عيسى



تستعد شركة كيان للتجارة والاستثمار، وكلاء سيارات سكودا فى مصر، لكشف النقاب على طرازى كودياك، وكاروك، والمنتميان لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUVخلال الدورة الخامسة والعشرين، من معرض القاهرة الدولى للسيارات، والمقرر انطلاق فاعلياتها خلال الفترة من 26 وحتى 30 سبتمبر المقبل.



قال نادر نبيل، مدير قطاع سكودا بالشركة، إن المعرض يشهد فتح باب الحجز على كلا الطرازين، والمقرر توافرهما للسوق المحلية، عبر فئتين لكل طراز على حدة، وبدء التسليم من العام المقبل.



أكد أن ارتفاع الطلب على كودياك وكاروك فى العديد من الأسواق العالمية، لا سيما الأوروبية، وراء تأخر طرح السيارة، موضحًا أن المفاوضات التى أجرتها كيان مع سكودا العالمية، توصلت إلى حصول مصر على حصة ملائمة من كلا السياراتين، كى تتناسب مع الطلب عليهما.



أشار إلى أن سوق السيارات سواء العالمى أو المحلى، يشهد حاليًا تزايدًا فى إقبال المستهلك على اقتناء تلك الفئة من السيارات، مقارنه بالسيارات السيدان العائلية، الأمر الذى دفع مصنعى السيارات لإنتاج طرازات جديدة تنتمى لتلك الفئة.



توقع أن تحقق كلًا من كودياك وكاروك معدلات بيع مرتفعة فى ظل التجهيزات التى تتمتع بها السياراتين، بما يؤهلها لاقتناء حصة سوقية ملائمة من تلك الفئة من السيارات.



كشف مدير قطاع سكودا بكيان للتجارة والاستثمار عن افتتاح مركز متكامل للعلامة التشيكية بالسادس من أكتوبر، بنظام 3S بحلول أكتوبر المقبل، بالتعاون مع أحد موزعى العلامة التجارية، مشيرًا إلى أن افتتاح مركز سكودا الرئيسى بالتجمع الخامس خلال الربع الأول من العام الجارى.



تجدر الإشارة إلى أن كيان تمكنت من الاستحواذ على وكالة سكودا فى مصر، فى الثالث من أبريل من العام الماضى، خلفًا لشركة أرتوك أوتو، الوكيل الحصرى السابق للعلامة التجارية.



بحسب الإحصاءات الصادرة عن منفذ الإسكندرية الجمركى، بلغ إجمالى عدد السيارات المفرج عنها التابعة للعلامة التجارية سكودا منذ استحواذ كيان عليها، حتى نهاية يونيو من العام الجارى، ما يقرب من 1927 سيارة، منها 1174 وحدة استيرادها خلال العام الماضى، و753 وحدة خلال النصف الأول من العام الجارى.









