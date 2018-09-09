الرسوم الجمركية على السيارات



■ 3.8 مليار جنيه إعفاءات جمركية على فئة الركوب خلال 8 أشهر



أحمد عوض



كشف مصدر مطلع بمصلحة الجمارك، عن وصول حجم الإعفاءات الجمركية الممنوحة لسيارات الركوب إلى 3.8 مليار جنيه خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.

وأوضح لـ«المال»، أن واردات سيارات الركوب المفرج عنها عبر منفذ الإسكندرية شهدت ارتفاعًا بنسبة %93، مسجلة 63 ألفًا و238 وحدة، بقيمة استيرادية 13.8 مليار جنيه، مقارنة بإجمالى 32 ألفًا و779 مركبة بقيمة 7.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.



وأشار إلى أن الحصيلة الجمركية للسيارات شهدت ارتفاعًا بنسبة %40 لتصل إلى 5.4 مليار جنيه، مقارنة بـ3.8 مليار؛ وذلك بفضل نمو حجم الواردات الذى يتراوح حاليًّا ما بين 7 و8 آلاف وحدة شهريًّا، مقابل 4 آلاف مركبة سابقًا.



وأضاف أن القيمة الإجمالية لواردات السيارات وقطع الغيار بمختلف أنواعها، المفرج عنها عبر منفذ جمرك الإسكندرية، بلغت نحو 23 مليار جنيه.



ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن منفذ جمرك سيارات الإسكندرية؛ أفرج عن 8736 سيارة ركوب «ملاكى»، بقيمة بلغت 1.6 مليار جنيه، محصلًا عنها 814 مليون جنيه رسومًا ضريبية وجمركية.



كما أفرجت الإدارة العامة لجمرك سيارات الإسكندرية، عن 5 آلاف و682 رسالة قطع غيار، بقيمة 5.2 مليار جنيه، محصلًا عنها 499.6 مليون جنيه رسومًا جمركية؛ وسجلت الإعفاءات الجمركية عن تلك الرسائل نحو 149.9 مليون جنيه.