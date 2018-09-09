اتسوشى ياماكاجى: طوكيو مارين تستهدف 212 مليون جنيه أقساطًا العام المالى الجارى



■ 40 % نسبة النمو نهاية يونيو الماضى.. ونخطط لزيادة 10 % سنويًا

■ نتعامل مع أكثرمن 90 وسيطًا وأكثر من 40 ألف برنامج تسويقى

■ «أتون» سيستم تكنولوجى لبنية تحتية جديدة على المدى الطويل



مروة عبد النبى



تخطط شركة «طوكيو مارين جينرال» تكافل للتوسع الرأسى والأفقى، من خلال رفع رأسمالها، وإطلاق منتجات، والتوسع فى الفروع، ورفع نسب النمو السنوى لها، من خلال تدريب كوادرها وانتقاء العمليات التأمينية، وعدم الاكتراث بتحقيق أقساط تأمينية ضخمة، على حساب الحفاظ على سلامة التسعير الذى تتميز به الشركة منذ بداية عملها فى السوق المصرية قبل 10 أعوام.



قال إتسوشى ياماكاجى، العضو المنتدب لـ«طوكيو مارين جينرال»، تكافل مصر، إن شركته تستهدف تحقيق أقساط مباشرة بنهاية العام المالى الجارى 2018/2017 بقيمة 212 مليون جنيه بزيادة %10 عن المحقق العام الماضى 2018/2017.



أضاف أن شركته حققت إجمالى حصيلة أقساط تأمينية قدرها 192 مليون جنيه، مقابل 138 مليون جنيه، للعام السابق عليه.



تابع أن الشركة حققت 16 مليونًا أرباح نهاية العام المالى الماضى، مقابل 14 مليون جنيه للعام السابق عليه، علاوة على سدادها لتعويضات بقيمة 63 مليون جنيه، مقابل 43 مليون جنيه، عبر نفس فترة المقارنة.



لفت ياماكاجى إلى أن نسبة النمو السنوية المستهدفة بشركته 10% وذلك لأن السياسة الاكتتابية بالشركة حريصة على انتقاء العمليات التأمينية للحفاظ على توازن المحفظة، والخروج من ساحة المضاربات السعرية.



تابع ارتفاع حجم أصول الشركة إلى 414 مقابل 335 مليون جنيه، نهاية العام المالى الماضى، فيما زادت استثمارات الشركة إلى 325 مليون جنيه مقابل 261 مليون جنيه خلال نفس الفترة.



فيما يتعلق بالتوسع الجغرافى، قال العضو المنتدب إن «طوكيو مارين جينرال» لديها 3 أفرع بالقاهرة، والإسكندرية والمقر الرئيسى، وأنها تنتوى فتح أفرع جديدة بعدد من المحافظات سوف تحدد بعد الدراسة التى تجريها الشركة.



أشار إلى أن شركته اعتمدت من هيئة الرقابة المالية منتج جديد يسمى «ساموراى جارد»، وهو خاص بتأمين أخطار الرؤساء والمديرين بالشركات، التى تستهدف تحصين المؤسسات من القرارات الخاطئة، التى يمكن أن يتخذها أعضاء مجالس الإدارات والمعروفة بـ«D&O»

تابع أن وثيقة «director and officer » تغطى أهم 5 مخاطر يمكن أن يقع فيهم المدير المسؤول، فى أى شركة وهى سوء الأداء المالى الذى يمكن أن يؤدى إلى الإفلاس والخطأ فى التقارير المالية، وإفشاء معلومات داخلية بالشركة بشكل غير صحيح ونزاعات العقود المتعلقة بسوء الأداء المالى نتيجة معلومات خاطئة وفترة الاكتشاف، التى ترصد سلبيات حدوث قرار اتخذ مسبقًا، وألقى بظلاله بالسلب على نتائج الأعمال.



لفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التخطيط لعمل وثائق جديدة ترتبط بتأمين المسكن، رغبة من الشركة فى الدخول فى تأمين العقارات، علاوة على حاجة السوق المصرية إلى الحماية من الأخطار الإلكترونية، لذا تدرس الشركة تصميم منتج يعمل على حماية الشركات من الاختراق، موضحًا أن مجموعة طوكيو مارين العالمية لديها هذا المنتج، وطوكيو مارين جينرال مصر فى وضع الجاهزية فى حالة طلب هذه الوثيقة.



نفى العضو المنتدب لـ«طوكيو مارين» اعتزام شركته الدخول فى نشاط التأمين متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة، لحداثة شركته بالسوق المصرية –بدأت المزاولة آواخر 2013- والاهتمام أولا بزيادة حجم أعمال الشركة ومن ثم الحصة السوقية لها.



عن نية الشركة لرفع رأسمالها قال اتسوى ياماكاجى، إن اجتماع مجلس إدارة شركته سوف ينعقد نوفمبر المقبل لزيادة رأسمالها البالغ حاليا 60 مليون جنيه، مؤكدًا أن الزيادة لم تحدد بعد لكن ماتحدد هو أن تمويلها سيكون من الأرباح المحتجزة كخيار أول، وحال أن الأخيرة لم تكف سيتم استكماله من المساهمين.



أشار إلى أن الشركة تحرز تقدمًا كبيرًا فى كل الاتجاهات، لا سيما فى قدرتها على استجلاب عملاء جدد، وتجاوز عدد عملاء الشركة الحاليين 150 ألف فرد، وعدد الوثائق 316 ألف بوليصة تأمين شاملة إجبارى السيارات.



أشار إلى أن «طوكيومارين» تعول فى نموها على فرع التأمين البحرى لما لها من خبرات كبيرة، ومتعددة، فى تقديم الخدامات البحرية لعملائها ماله من أثر إيجابى على توفر النقد الأجنبى داخل البلاد، علاوة على تحقيقه للأقساط المستهدفة منه.



اعترف أن فرع الحريق من الفروع التى تكتتب فيها الشركة بحذر، لأن هناك 4 عوامل تحدد اختراق هذا الفرع، أهمها تقييم وانتقاء الأخطار، من قبول بعض الأخطار التى يمكن أن تسبب خسائر فادحة للشركة التى تقبلها دون وضع تسعير عادل بالإضافة لرفض أخرى.



تابع أن الحريق من أكثر الفروع التى تحتاج إلى تقرير معاينة دقيق، الذى تتولاه الإدارة المختصة عن الاكتتاب فى فرع تأمين الحريق، وتقوم بإخطار إدارة المعاينات، أو تكليف أحد خبراء المعاينة بالقيام بإجراء المعاينة اللازمة للخطر المطلوب التأمين عليه، لافتاً إلى أن اعتماد تحديد المسئول عن المعاينة سواء عن طريق معاين داخلى أو خارجى، على حجم الخطر المعروض ودرجة خطورته وقيمة قسط التأمين.



أشار إلى أن فرع الطبى حقق نتائج جيدة العام الماضى بقيمة 13 مليون جنيه أقساطًا، وأن الاكتتاب فى هذا الفرع، يتم بحذر كبير نظرًا لأنه صرف التعويضات به يتم من أول لحظة تتم فيها تفعيل الوثيقة للمؤمن لهم، وأمواله تعد ساخنة –سريعة الدخول فى صورة أقساط والخروج كمطالبات- لذا يتم تسعيره بدقة دون اكتراث بتحقيق إيرادات كبيرة منه.



أشار إلى أن فرع السيارات التكميلى من الفروع التى تقدم الشركة بها خدماتها على أعلى مستوى، من خلال تطوير الشركة لخدماتها مثل خدمة 777 الخاصة، التى تسمح للعملاء بمخاطبة الشركة، وتلقى اتصالاتهم على مدار أيام الأسبوع لمساعدتهم فى حالة الحوادث، التى قد تقع فى أى وقت طوال أيام الأسبوع.



فيما يتعلق بالتأمين الإجبارى، لفت ياماكاجى إلى أن شركته حاليا قامت بمكينة 60 منفذ تأمين إجبارى بعدة محافظات أبرزها القاهرة والإسكندرية من إجمالى 115 منفذًا فى أنحاء الجمهورية، بعد حصولها على موافقة هيئة الرقابة المالية أوائل العام الجارى، الذى يعمل وفقآ لتقنية الباركود ( QR) بهدف مساعدة المواطن على التحقق بسهولة من أن الوثيقة التى تسلمها مضمونة وغير مزورة.



أكد على أن «طوكيومارين» جينرال تستهدف أن تكون محفظة الإجبارى متوازنة، وقائمة على سهولة تداول البيانات وخدمة العميل، مضيفًا أن الشركة لا تستهدف الإنتاجية بقدر ما تركز على قيمة تفعيل المنظومة لمحاربة التزوير، وحماية المواطن، وأن هذا النوع من التأمينات الإجبارية، له مكانة كبيرة فى الحفاظ على حقوق المتضررين، جراء حوادث الطرق، فضلًا عن دور التأمين كجسر للحفاظ على الثروات والممتلكات ودعم الاقتصاد الوطنى.



اعتبر ياماكاجى أن رسم السياسة الاكتتابية الناجحة فى أى شركة تأمين يكون من خلال الكوادر الفنية، ذات الكفاءة، حتى تستطيع الدخول فى عمليات تأمين كبيرة، أو متوسطة، تحقق لها الانتشار، وتحقق لها الخطط المستهدفة.



أضاف أن السيستم التكنولوجى الذى تستخدمه الشركة يكون من أبرز العوامل، فى تخفيف الأعباء الإدارية على الشركة، والعاملين بها مشيرًا إلى أن شركته تستعد لإطلاق سيستم تكنولوجى جديد تحت اسم «أتون» أى رمز الشمس عند الفراعنة قبل نهاية العام الجارى.



أوضح أن أهم المزايا التى سيتيحها سيستم «أتون» هو تبسيط العمل الإدارى بالشركة، بالدرجة الكافية، لرفع مهارة ودقة البيانات الصاردة من خلاله، لضمان بنية تحتية متميزة للشركة، تستطيع بها تحقيق تجاوز نسب النمو المخطط لها على المدى الطويل.



أكد أن الكوار الفنية والسيستم وانتقاء العمليات يكتمل بوجود شركات وساطة ذات خبرة وسمعة طيبة، وبرامج تأمين قوية تروجها الشركة لعملائها وتحصد مقابلها ثمار النمو المطلوبة.



أشار إلى أن «طوكيو مارين جينرال » متعاقدة حاليا مع 90 - أفراد وشركات فضلا عن استمرار الشركة فى بذل جهودها فى نشر الوعى التأمينى، التى بدأته منذ فبراير الماضى مع طلاب الجامعات إضافة إلى 40 ألف برنامج.