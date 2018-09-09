أحمد مرسى: إستراتيجية طموحة لمصر للتأمين التكافلى خلال 3 أعوام



■ افتتاح فرعين بالمنصورة والمنيا الشهر الجارى

■ استهداف تحقيق 100 مليون جنيه أقساط العام المالى الجارى

■ اعتماد 12 منتجا جديدًا فى «السيارات» والمسئوليات والبحرى

■ التعاقد مع «فيوتشر» و«البافارية» لتوزيع وثيقة الإجبارى

■ صرف تعويضات السيارات خلال 5 أيام

■ التوسع فى الإصدار الإلكترونى وخدمات الموقع والموبايل أبلكيشن



الشاذلى جمعة



وضعت شركة مصر للتأمين التكافلى إستراتيجية نمو طموحة خلال 3 أعوام مقبلة فى بداية نشاط الشركة، من خلال مضاعفة الأقساط، والتوسع الجغرافى على مستوى الجمهورية، ودعم الملاءة المالية والقاعدة الرأسمالية للشركة.



قال أحمد مرسى رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «مصر للتأمين التكافلى» إن شركته تركز فى بداية نشاطها تغطية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الفترة الماضية كان التركيز على تعريف المجتمع والعملاء بالشركة وأنشطتها، كشركة تأمين تكافلى متخصصة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.



أضاف مرسى أن شركته تستعد لافتتاح فرعين جديدين فى المنصورة والمنيا، خلال الشهر الجارى، وتملك الشركة المقر الرئيسى بالقاهرة، ومكتب لإدارة السيارت بجانب فرعى الإسكندرية ومدينة نصر.



أوضح أن اختيار المنيا والمنصورة بهدف نشر ثقافة التأمين التكافلى بهذه المناطق والاستفادة من مشروعات التنمية بها، والحركة التجارية والوصول لشريحة جديدة من العملاء وزيادة حجم الأعمال .



كشف عن أن شركته تستهدف افتتاح فرعين جديدين خلال 2019 فى منطقة قناة السويس، مستهدفا المشروعات الجديدة مثل المناطق التكنولوجية واللوجستية، وجارى المفاضلة بين محافظات الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، بجانب افتتاح فرع جديد بالقاهرة، والمفاضلة فى الاختيار بين منطقتى المهندسين والمعادى.



أشار إلى أن نجاح شركته فى التعاقد مع 80 وسيطًا سواء شركات وساطة أو وسطاء فرديين، لجلب عمليات تأمينية لصالح شركته، لافتا إلى أن شركته تتبع سياسة الاعتماد على شركات الوساطة والوسطاء الفرديين، بدلا من تكوين جهاز إنتاجى كبير، على فئة مالية معينين بالشركة.



أكد أن شركته حققت 40 مليون جنيه أقساطًا تأمينية، نهاية يونيو الماضى، نتيجة 4 شهور نشاط فقط فى السوق، منذ بدء النشاط الفعلى فى فبراير الماضى ومشيرا إلى أن %50 من محفظة الأقساط بفرع السيارات التكميلى و%50 الأخرى لباقى فروع التأمين منها 5 ملايين جنيه بفرع الحريق، و8 ملايين جنيه بفرع تأمين النقل البحرى.



كشف عن أن شركته تستهدف تحقيق 100 مليون جنيه أقساطًا خلال العام المالى الجارى 2018/2019، فيما تخطط لزيادة حجم الأقساط إلى 200 مليون جنيه، خلال 3 أعوام المقبلة، من خلال تكوين محفظة أقساط متوازنة ومتنوعة، دون التركيز على فرع بعينه.



لفت أن شركته لن تزاول فرع التأمين الطبى حاليا، لحين تقييم السوق، بعد صدور قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل، لرصد وتقييم التجربة، بسبب التكاليف الكبيرة فى هذا الفرع نتيجة الارتفاع الكبير فى أسعار المستلزمات الطبية المستوردة والأدوية، بعد التعويم وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم.



لفت إلى أن تعاقد شركته مع شركتين وساطة هما «فيوتشر» و«البافارية» لتوزيع وثيقة المسئولية المدنية قبل غير الناتجة عن حوادث المركبات «سيارات إجبارى» بعد حصول الشركة مؤخرا على رخصة الإصدار الإلكترونى لهذه الوثيقة من الهيئة العامة للرقابة المالية لتلافى مشكلات الإصدار اليدوى وضياع حقوق الشركات، نتيجة حالات الغش والتحايل.



أضاف أن سوق التأمين تشهد رواجا فى فرع التأمين الهندسى، نتيجة لكثرة المشروعات الهندسية والإنشائية، لا سيما فى العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة الساحل الشمالى بما يمثل فرصة كبيرة لشركات التأمين لتغطية هذه المشروعات أثناء فترة الإنشاء عبر وثائق التأمين الهندسى، ثم التأمين عليها بعد انتهاء تنفيذها من خلال وثيقة تأمينات الحريق.



أكد أن فرع تأمينات الحريق شهد تحسنا فى نتائجه فى العامين الماضيين نتيجة الحركة التصحيحية التى قامت بها الشركات بعد موجة ارتفاع معدل الخسائر فى ذلك الفرع خلال 5 أعوام الماضية، إلا أن العامين الأخيرين شهدا تحسنا فى النتائج الفنية لهذا الفرع.



كشف عن تعاقد شركته مع أحد البنوك لتسويق وتوزيع وثيقة الحوادث الشخصية، فيما تنتظر الشركة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على التعاقد، وينتظر البنك موافقة البنك المركزى رافضا الإفصاح عن اسم البنك لحين الحصول على موافقة البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية.



اشار إلى أن تعاقد شركته مع شركة «أريما» البحرينية - إحدى الشركات المنبثقة عن شركة «أريج» البحرينية لإعادة التأمين- للحلول التكنولوجية لتصميم وتنفيذ وتركيب النظام التكنولوجى سوف يشمل استغلال النظام المتطور والحديث فى التوزيع والتسويق الإلكترونى للوثائق التأمينية عبر الموبايل، بجانب توفير إمكانية إرسال رسائل نصية قصيرة SMS للعملاء، يخبرهم عن مواعيد تجديد وثائقهم وتوفير قاعدة بيانات لجميع منتجات الشركة ليتمكن العملاء من الاطلاع عليها والمفاضلة فيما بينها.



أوضح أن أبرز المنتجات التى تسوق إلكترونيا عبر النظام التكنولوجى الجديد هى وثيقة السيارات التكميلى وهى عبارة عن وثيقة شاملة ومتنوعة وتتضمن تغطيات أخرى بجانب التأمين على السيارة لتلبية احتياجات العملاء.



توقع أن تكون الاستفادة من مزايا النظام الإلكترونى الجديد للشركة خلال فترة 6-8 شهور المقبلة.



أكد أن شركته سوف تنافس فى تقديم أفضل الخدمات فى سرعة الاكتتاب والإصدار بجانب سرعة تسوية وصرف التعويضات، وتبلغ مدة صرف التعويض فى فرع السيارات 4-5 أيام فقط.



أاشار إلى أن مفاوضات شركته مع «فورى بلس» لتسويق وتوزيع منتجات الشركة من خلال فروع فورى على مستوى الجمهورية، موضحا أن ذلك يحتاج إلى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، التى تدرس حاليا السماح لشركات المدفوعات الإلكترونية بالشراكة مع شركات التأمين فى تسويق وتوزيع الوثائق وليس تحصيلها فقط.



كشف عن موافقة مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس المال المدفوع من 60 مليون جنيه إلى 90 مليونًا، وجار إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية باستدعاء رأس المال، لافتا إلى أن الزيادة لا تتطلب موافقة الجمعية العمومية لأن رأس مال الشركة المصدر 200 مليون جنيه، بما يسمح لمجلس الإدارة بالزيادة حتى 200 مليون جنيه.



يبلغ رأس المال المصرح به لشركة مصر للتأمين التكافلى، 500 مليون جنيه ويضم هيكل المساهمين فى الشركة، من خلال شركة «مصر القابضة للتأمين» بنسبة %40 وشركة «مصر لتأمينات الحياة» بنسبة %20، وشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية» بنسبة %20 والشركة القابضة للأدوية بنسبة %10 وصندوق مصر للاستثمار والتمويل – تديره شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية - بنسبة %10 وهى متخصصة فى نشاط الممتلكات والمسئوليات.



اعتبر أن زيادة رأس المال المدفوع بهدف دعم الملاءة المالية للشركة وتوسعاتها فى السوق خلال الفترة المقبل.



رحب بالتعديلات التشريعية التى تجريها الهيئة العامة للرقابة المالية للقانون 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وتخصيص باب مستقل للتأمين التكافلى ينظم العلاقة بين الشركات والمشتركين فى نظام التكافل، والعلاقة بين الشركات ولجان الرقابة الشرعية، وهيئة الرقابة المالية وغيرها.



وأوضح أن إستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التأمين خلال 4 أعوام، التى تستهدف زيادة حجم الأقساط إلى 50 مليار جنيه وربط حصول أصحاب المهن كالأطباء والمحامين على ترخيص مزاولة النشاط بالحصول على وثيقة لتغطية المسئولية المهنية أن أخطاء أصحاب هذه المهن بما يرفع من مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من %0.8 إلى %1.5.



أكد أن هذه التغطيات لا تحتاج تعديلات تشريعية، لكن تحتاج إلى بروتوكولات تعاون بين النقابات، التى تمنح التراخيص لمزاولة هذه المهن، وبين الهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصرى للتأمين، لتوفير هذه الوثائق والتغطيات.



كشف عن أن حملة زيادة الوعى التأمينى التى ينظمها الاتحاد المصرى للتأمين خلال الشهر المقبل، لن تكون الأخيرة، وتتبعها حملات أخرى للترويج لقطاع التأمين فى المجتمع وتغطياته، وأهميته بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، التى حفزت هذا التوجه لتطوير قطاع التأمين، وزيادة معدلات نمو الأقساط والاستثمارات.



لفت إلى أن شركته اعتمدت 44 منتجا فى بداية نشاطها، كما اعتمدت 12 منتجا جديدًا، بعدها تغطى مخاطر الهلاك الكلى للسيارات، وأخرى تغطى أخطار بعينها فى فرع تأمينات السيارات التكميلى، وتغطية مخاطر نقل الفحم ومسئولية النقل البحرى والحوادث الشخصية.