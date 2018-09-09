«فاليو» تعتزم إضافة 50 شركة و100 محلاً لقائمة العملاء

حسونة: نستهدف اختراق محافظات بالوجه البحرى والمناطق الساحلية



أسماء السيد:



تتبنى شركة فاليو لخدمات الدفع بالتقسيط، التابعة للمجموعة المالية هيرمس، خطة توسعية تتضمن التعاقد مع 50 شركة، و100 محل قبل نهاية العام الجارى.

وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية فاينانس القابضة بالمجموعة المالية «هيرمس«، إن الشركة تسعى لزيادة عدد الشركات والمحلات المتعاقد معها، مضيفاً أنها تعاقدت منذ تأسيسها مع 146 شركة و750 محلاً، وتستهدف زيادتهم من خلال التعاقد مع 50 شركة جديدة و100 محل آخر.



وأوضح فى تصريحات خاصة لـ المال، أن آخر تعاقد لفاليو كان مع شركة اتصالات مصر، فى مارس الماضى، بهدف تقسيط المنتجات الإلكترونية التى تطرحها اﻷولى على مدة تتراوح ما بين 3 إلى 24 شهرًا، رافضًا اﻹفصاح عن قيمة التعاقد.



وأشار إلى أن الشركة تستهدف خلال الفترات المقبلة، التعاقد من الشركات التى تقدم خدمات تركيب محطات الطاقة الشمسية فى المنازل، موضحًا أن التركيز الأساسى على التعاقدات بصفة عامة، يأتى فى نشاط خدمات الإلكترونيات والملابس وقطع غيار السيارات.



وكشف حسونة عن نية فاليو التوسع جغرافيًا، موضحًا أنها تتواجد حالياً بحافظتى القاهرة واﻹسكندرية، وتستهدف التوسع بعدد من محافظات الوجه البحرى والمناطق الساحلية، ولم يفصح عن أسماء محافظات بعينها .



وأوضح أن قيمة الفائدة التى تتقاضها الشركة تختلف حسب نوع السلعة وقيمتها، ومدة التقسيط، والعروض المتاحة حينها.



يذكر أن المجموعة المالية هيرميس القابضة، كانت قد أعلنت بنهاية العام الماضى، إطلاق شركة valU لخدمات البيع بالتقسيط فى السوق المصرية، ورصدت لها استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه، وبدأت عملها من خلال التعاقد مع شركة أوبر لتوفير برامج تمويل لسائقيها، ومن الشركات اﻵخرى المتعاقدة إيكيا للأثاث، وكارم سولار.

