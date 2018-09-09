قائد القوات البحرية يعطى إشارة البدء لتصنيع الفرقاطة الثانية بالإسكندرية



■ الأعمال تتم بالسواعد والعقول المصرية مع الاستعانة بالخبرات الفرنسية

■ 650 ألف ساعة عمل بخلاف 110 ساعات لدعم الإنتاج

■ مصر تعاقدت على 4 فرقاطات طراز جوويند

■ رئيس «NAVAL GROUP» يؤكد المستوى الاحترافى لعمال الترسانة

■ الشئون المعنوية تعرض فيلما تسجيليا عن التحديات التى واجهت عملية البناء



المال-خاص



دشنت القوات البحرية أول فرقاطة مصرية من طراز «جوويند» التى تم بناؤها بشركة ترسانة الإسكندرية، استعدادا لدخولها الخدمة، عبر مراسم احتفالية حضرها محافظ الإسكندرية وعدد من قادة القوات المسلحة، وقيادات وعمال ومهندسى شركة ترسانة الإسكندرية للصناعات البحرية، ووفد فرنسى رفيع المستوى يترأسه السفير الفرنسى بمصر.



وأعطى الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إشارة البدء فى تصنيع الفرقاطة الثانية بالترسانة، حيث تعاقدت مصر على أربع فرقاطات من طراز جوويند عام 2014 تسلمت منها الفرقاطة الفاتح خلال العام الماضى من فرنسا، والتى قامت بتصنيعها شركة «NAVALGROUP»، وباقى الوحدات الثلاث يتم بناؤها بشركة ترسانة الإسكندرية بالسواعد والعقول المصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسى لنقل خبرات التصنيع إلى مصر.





وتسلمت القوات البحرية خلال الاحتفال، عدد 2 لنش جديدة من الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن إيذانا بدخولهما الخدمة فى القوات البحرية.



وألقى قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، لرجال شركة ترسانة الإسكندرية على إنجاز أول فرقاطة بأياد مصرية فى وقت قياسى وبدقة وكفاءة تواكب أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجال تصنيع السفن.



وأضاف أن القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحرى المصرى لتعزيز الأمن والاستقرار فى مناطق عمل القوات البحرية، ودعم قدرته على مواجهة التحديات والمخاطر الحالية التى تشهدها المنطقة.



وأوضح أن الوحدة الجديدة تعد الأكثر تطورا فى السلاح البحرى المصرى لتعزيز قدرته على تحقيق الأمن البحرى وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية فى البحرين الأحمر والمتوسط، وتوفير حرية الملاحة البحرية الآمنة ودعم أمن قناة السويس كشريان مهم للتجارة البحرية الدولية فى ظل التهديدات والتحديات التى تشهدها المنطقة.



وألقى رئيس مجلس إدارة شركة الترسانة البحرية، كلمة شرح خلالها مراحل إنتاج الفرقاطة والمواصفات الفنية التى روعى فيها استخدام جميع المعايير العالمية فى مجال إنتاج وصناعة السفن الحربية، مشيرا إلى أن النجاح الذى تم تحقيقه هو بداية لمزيد من التقدم والنجاحات فى هذا المجال.



وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة NAVAL GROUP الفرنسية، هيرفى جييو، عن سعادته بالمستوى الاحترافى الذى لمسه فى رجال شركة ترسانة الإسكندرية وسعيهم للإلمام بأحدث التقنيات والخبرات بما مكنهم من تنفيذ الفرقاطة الجديدة فى توقيت قياسى، وفقا للبرنامج الزمنى المتفق عليه للتصنيع.



وأشار إلى أن الإمكانات التقنية الكبيرة التى زودت بها الوحدة الجديدة من منظومات رصد إلكترونية وقتالية متعددة عالية القدرة تمكنها من تنفيذ الرصد والتتبع والاشتباك مع الأهداف الجوية والسطحية وتحت السطح، مؤكدا أنها ثمرة اتفاقيات طويلة الأمد تم توقيعها بين القوات البحرية المصرية والفرنسية.



وتضمن الاحتفال عرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة استعرض التحديات التى واجهت عملية بناء الفرقاطة وقدرة مهندسى وعمال شركة ترسانة الإسكندرية على إنجاز العمل فى وقت قياسى وبأعلى معدلات الجودة والكفاءة.



وتعد شركة ترسانة الإسكندرية من أكبر الشركات العاملة فى مجال الصناعات البحرية وإنشاء السفن، وقد تم تطويرها لتواكب أحدث الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال وتنفذ الشركة مشروعا عملاقا يستهدف بناء 3 قرويطات بحرية طبقا للعقد المبرم مع الجانب الفرنسى، بهدف رفع الكفاءة الفنية والإنتاجية وتحديث الصناعات البحرية لضمان القدرة التنافسية العالمية.



وبلغت عدد ساعات العمل فى بناء الفرقاطة 650 ألف ساعة عمل بخلاف ساعات العمل اللازمة لدعم الإنتاج والتى تقدر بحوالى 110 آلاف ساعة، وتم تقسيم المشروع لعدة مراحل بداية من التحضير الفنى مرورا بمرحلة التخطيط والمتابعة وتعظيم الاستفادة من العمل مع شركة «NAVAL GROUP» الفرنسية من خلال تبادل الخبرات الفنية بحيث يتم الحصول على منتج نهائى يواكب المعايير العالمية الخاصة بالسفن الحربية.



■ تستهدف الوصول بحجم استثماراتها إلى 5 مليارات يورو



خطة نافال جروب للتوسع بمصر وتأسيس فرع الثغر



كشف هيرفى جييو، رئيس مجلس إدارة مجموعة «نافال جروب« لـ«المال»، أن المجموعة تستهدف الوصول بحجم استثماراتها إلى 5 مليارات يورو، فى المرحلة المقبلة عن طريق تفعيل استراتيجية توسعية متنبأة تعتمد على افتتاح أفرع جديدة وضخ استثمارات فى عدة دول منها مصر، وتعتزم افتتاح فرع للتصنيع والصيانة فى محافظة الإسكندرية.



وقال هيرفى جييو إن تصنيع الفرقاطة «سجم الفاتح» لم يتخط الـ 36 شهرا، بما مثل تحديا كبيرا أمام الشركة، مشيرا إلى أن الشركة سلمت القوات المسلحة العام الماضى، بميناء لوريون الفرنسى الوحدة الأولى من طراز «جوويند« «سجم الفاتح»، إيذانا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية.



وسلمت المجموعة أيضا فرقاطة فريم فى 2015 وسفينتين من فئة الأبرار والقيادة من نوع ميسترال فى 2016.



وتعد المجموعة رائدة فى مجال الدفاع البحرى ولاعب رئيسى فى مجال الطاقات المتجددة البحرية، وتستخدم درايتها ومواردها الصناعية وقدرتها على ترتيب شراكات استراتيجية مبتكرة، كما تصمم المجموعة الغواصات وسفن السطح وتنتجها وتؤمن صيانتها، وقد حققت رقم مبيعات وصل إلى 3.2 مليار يورو، ويعمل لديها 12800 موظف، وذلك وفقا لبيانات عام 2016.

