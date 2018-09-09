3 أعوام تحول حلم الجلالة إلى واقع





■ السيسى تفقد عددا من المشروعات التنموية.. واستثمارات كبرى تنتظر الطرح

بدور إبراهيمكشفت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمنطقة هضبة الجلالة وتفقد العديد من المشروعات التنموية بها، عن حجم الإنجاز الضخم الذى شهدته المنطقة فى غضون 3 أعوام للتحول من منطقة صحراوية جبلية إلى مجتمع عمرانى بدأت بوادره فى الظهور.وتستحوذ منطقة هضبة الجلالة منذ الإعلان عنها على اهتمام رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية، وقد حفزت زيارة الرئيس السيسى وتسليط الضوء على حجم الإنجاز والمشروعات التنموية التى تم الانتهاء منها، تلك الاستثمارات وزادت من ترقبها للطروحات.التقى الرئيس السيسى عددا من المهندسين والمقاولين بمشروع منطقة هضبة الجلالة، والذى تشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال أكثر من 100 شركة مصرية وطنية، وأكثر من 10 مكاتب استشارية هندسية، ويهدف المشروع إلى خلق مجتمع تنموى حضارى جديد يتضمن جميع الخدمات السكنية والتجارية والتعليمية والسياحية للمنطقة التى تتمتع بطبيعة خلابة ذات طابع سياحى فريد من حيث الطبيعة الجبلية والساحلية.ووفرت مشروعات تنمية وتطوير الجلالة أكثر من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى جميع المجالات، وكانت «المال» قد تابعت مراحل تطوير المشروع منذ بدايته ورصدتها عبر عدة زيارات دورية فى عامى 2016، و2017.ويتضمن مشروع هضبة الجلالة تنفيذ منتجع الجلالة السياحى، والذى تم البدء فى أعمال الخراسانات الخاصة به فى سبتمبر 2015 لتتحول فى ثلاثة أعوام إلى واقع ملموس ويتم ظهور ملامح لمشروعات بها مثل المارينا والأكوابارك والتفلريك وغيرها من المبانى، ويعد منتجع الجلالة السياحى بمثابة نقلة نوعية فى مستوى الخدمات السياحية فى مصر من حيث تكامل جميع العناصر السياحية من فنادق وفيلات وشاليهات وملاهى مائية وأنشطة تجارية وترفيهية وتجارية.ويضم المنتجع مارينا يخوت «عالمى« بإجمالى 234 يختًا مجهَّزة بعمق 55 مترًا ومبنى حرس حدود وآخر جمارك، وكافيهات ومطاعم وممشى سياحى، إضافة إلى منطقة الجونة التى تحتوى على مبانى خدمات ومحال وكافيهات حول المارينا ومركز تجارى ومركز ترفيهى و8 سينمات وصالة عالمية للتزحلق على الجليد ومجمع مطاعم وساحة احتفالات ونافورة، كما يضم المنتجع فندقًا ساحليًّا بطاقة استيعابية 297 غرفة وفيلات فندقية مُلحقة بإجمالى 28 فيلا، كما توجد شاليهات ملحقة بعدد 48 شاليه نموذج أ عبارة عن 96 «شاليه»، وتتراوح كل من مساحات الفيلات والشاليهات الفندقية بين 265 و500 متر.كما يوجد بها فندق جبلى تم تصميمه ليتيح لكل غرفة رؤية البحر بزاوية ميل، ويضم 309 غرف و8 فيلات على البحر، وتضم منطقة المنتجع بالكامل لاند سكيب وبحيرات، كما يستفيد المنتجع من الطريق التبادلى الجارى تنفيذه، والذى يقع قبل المنتجع بـ1.5 كم، وينتهى بعده بـ1.5 كم.وتضم أيضا 38 فيلا تنفيذ رويال كومباوند يضم فيلات وشاليهات وتوين هاوس بإجمالى 78 وحدة، كما يشتمل المنتجع على العديد من الأراضى التى سيتم طرحها على المستثمرين مستقبلًا.وكذلك أكبر تلفيريك بالشرق الأوسط بالمنتجع بمسار 4.5 كم لينتهى بالكورنيش الجبلى وأعلى نقطة له 665 مترًا «رأسى»، فضلا عن الكورنيش السياحى والذى يضم ممشى للدراجات وممشى سياحى يبلغ طوله 7 كم، كذلك أكبر أكوا بارك فى الشرق الأوسط يضم 64 لعبة صغيرة و24 لعبة كبيرة و9 حمامات سباحة موتيلات «فنادق صغرى».ويقع المنتجع السياحى بمنطقة أبو الدرج على طريق الجلالة الواصل بين العين السخنة شمالًا والزعفرانة جنوبًا، لكن يعتبر أقرب للعين السخنة منه إلى الزعفرانة، ويُطل على خليج السويس بمنطقة رأس أبو الدرج بطول 17 كيلومترًا.وأشاد الرئيس بالجهود المبذولة لإنجاز المشروعات وفقا للمعايير الدولية، والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لذلك بالنظر إلى انعكاساته الإيجابية على حركة الاستثمار والسياحة والصناعة، فضلاً عما يحققه من الاستفادة من البيئة النقية ودرجة الحرارة المعتدلة أعلى هضبة الجلالة وتدشين مشروعات سياحية وعلاجية تساهم فى تحقيق التنمية الشاملة لهذه المنطقة.وتفقد الرئيس محطة تحلية المياه العملاقة بالجلالة بطاقة 150 ألف متر مكعب/ يوم، ومنطقة الألعاب المائية (أكوا بارك) ومارينا الجلالة، واختتم زيارته بتفقد مقر الجامعة تحت الإنشاء ومصانع الفوسفات والرخام.ومن المقرر إنشاء محطة معالجة صرف صحى ومحطة كهرباء بطاقة 200 ميجاوات، وتنفيذ 3 محطات لمعالجة مياه الصرف و3 محطات معالجة مياه البحر.وصممت مدينة الجلالة والتى تعد جزءا من مشروعات تنمية وتطوير الجلالة، على مساحة 17.5 ألف فدان على ارتفاع 700 متر على سطح البحر، وتتمتع بخصائص طبيعية منها مناخ ودرجة الحرارة أقل 10 درجات دون رطوبة، كمدينة عالمية متكاملة تضم تجمعات سكنية وخدمية، منها جامعة الملك عبد الله، والعديد من المدارس والجامعات، وتضم 13 كلية وتضم أيضا مدينة طبية على مساحة 35 فدانا، يتم إنشاء مستشفيات عالمية، منها المستشفى السعودى الألمانى، وتبلغ مساحة المنطقة التعليمية من 165 إلى 170 فدانًا، كما تضم المدينة 9 قرى سياحية بمساحات من 35 إلى 80 فدانًا.وتشمل المدينة تخصصات: الزراعة الحديثة وتكنولوجيا الطاقة الشمسية والرياح وهندسة التعدين، إضافة إلى التخصصات الطبية المختلفة، وجارٍ إنشاء قرية أوليمبية على طراز عالمى لاستضافة المنافسات الرياضية والبطولات العالمية.وكشف اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية فى حوار سابق لـ«المال«، أن القوات المسلحة قد أنشأت فى إطار التنمية الشاملة مصنعاً للأسمدة الفوسفاتية، وينتج مليون طن فوسفات سنويا، و(٣٣) محطات معالجة مياه الصرف الصحى فى هضبة الجلالة، وبعد المعالجة تصلح هذه المياه للزراعة، وتم إنشاء محطة كهرباء ذاتية للمشروع.كما تتضمن «الجلالة« مشروع تطوير طريق الجلالة، ووصلاته الفرعية بإجمالى أطوال 117 كيلو، والذى يهدف إلى خلق محور مرورى آمن بديلا عن الطريق الساحلى فى المسافة من العين السخنة، وحتى الزعفرانة.ويتسم طريق الجلالة بجبال من الرخام، والمنطقة مشهورة بأفضل أنواع الرخام فى العالم، والمعروف باسم «الجلالة» ويتم تصديره، وسيساهم فى تشغيل العديد من المصانع بالمنطقة على الطريق الجديد.كما يوجد بالمنطقة خام «الخولينا« الذى يدخل فى صناعات الأسمنت، والطفلة، ورمل الزجاج، وتوجد العديد من المناجم، كما يوجد فى اتجاه الشرق من طريق الجلالة فى العين السخنة، منطقة صناعية كبرى، وهى المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، حيث تضم مصانع الحديد، والسيراميك، والأسمنت، والبتروكيماويات».