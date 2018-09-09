التساؤلات تحاصر الطروحات الحكومية رغم اقتراب التنفيذ بالربع الأخير

هشام توفيق



■ مدير استثمار: الطرح الخاص للأجانب بات يسيطر على %85 من الطرح الإجمالى

■ شريف سامى: التسعير والتوقيت والربحية عناصر مهمة لضمان النجاح

■ محمد متولى: أى شركة أدنى من 200 مليون دولار سيصعب تسويقها

■ معتز عشماوى: تدنى السيولة بالسوق العقبة الأكبر أمام البرنامج

■ أيمن أبوهند: الأجانب يركزون على الاستثمار فى EGX30



شريف عمر ومنى عبد البارى



ما زال برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، يحمل فى طياته العديد من التساؤلات حول آليات تنفيذ الطرح، والتسعير والترويج الجيد، وذلك رغم قرب تنفيذ المرحلة الأولى على 5 شركات بالربع الأخير من العام الحالى، بما يوحى بانتهاء الحكومة من الإجابة على كل التساؤلات وإزالة الغموض، إلا أن الواقع يدلل على وجود العديد من التساؤلات حول البرنامج من جانب المستثمرين وتحديدًا الأجانب.



ومنذ شهر أعلن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، أنه يتوقع طرح حصص فى أول شركتين، من الدفعة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية، بالبورصة، فى أكتوبر المقبل، وهما شركتى مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والشرقية للدخان «إيسترن كامبانى»، يعقبها طروحات أخرى لشركات كالإسكندرية للحاويات وأموك للزيوت المعدنية فى نوفمبر المقبل، وأبوقير للأسمدة فى ديسمبر بحصيلة تقارب 30 مليار جنيه.



ورغم الحديث المستمر عن البرنامج وتعيين شركة إن أى كابيتال لتولى مهام المستشار المالى والمنسق الحصرى لبيع حصص من الشركات الحكومية بالبورصة، إلا أن تساؤلات المستثمرين مازالت تدور فى الأفق حول السعر الذى ستعتمد عليه الحكومة فى البيع، بجانب الجمهور المستهدف من المستثمرين لشراء السهم، والضمانات الممنوحة للمستثمرين فى المشاركة فى الأمور الإدارية بالشركات بعد الطرح.



وفى البداية، رأى شريف سامى، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، إن الفيصل فى نجاح الطرح فى جذب مستثمرين أجانب للسوق من المؤسسات، وصناديق الاستثمار، أو حتى إغراءهم بضخ مزيد من الاستثمارات عدد من العوامل لا يأتى من بينها كون الطرح عام تابعا للحكومة، أو لشركة قطاع خاص.



«نموذج أعمال الشركة، وآلية التسعير، والمزايا النسبية للاستثمار فى المؤسسة، وخضوع القرار الاستثمارى فيها لاعتبارات اقتصادية، ومالية واستثمارية بحتة بعض العناصر المهمة فى نجاح الطرح»، وفقًا لـ«سامى».



وأشار سامى إلى أن الشركات العامة تتطلب عناصر جذب ومحفزات أكثر لنجاح الطرح مقارنة بشركات القطاع الخاص، نظرًا لأن المستثمر الأجنبى تنتابه المخاوف فيما يتعلق بحوكمة هذه الشركات، ومدى التدخل فى قراراتها، فيما يريد هو قرار له أبعاد تجارية مربحة.



وأضاف أن عنصر التسعير مهم جدًّا، ويجب أن يتم عند وضعه الأخذ فى الاعتبار عاملين الأول وضع الشركة، وربحيتها، وتوقيت الطرح، مع الانتباه للفرص الاستثمارية الأخرى وميزتها التنافسية.



ولفت إلى أن الحملة الترويجية للطرح يُفضل أن تبدأ عقب الإعلان رسميًّا عنه خلال فترة تتراوح من شهرين إلى 3 أشهر.



وتعتزم الحكومة طرح %4.5 من أسهم الشرقية للدخان، وطرح %20 من أسهم الإسكندرية للزيوت المعدنية، والاحتفاظ بنسبة %65، وطرح %30 من أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات، وكذلك الاحتفاظ بنسبة %61، وطرح %30 من أسهم أبوقير للأسمدة.



ومن جانبه، قال محمد متولى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، إن الطروحات الجديدة وزيادة حصص الشركات المدرجة حاليًّا، كلاهما أمر مهم للسوق؛ إذ تخلق الأخيرة زخمًا فى السيولة، وتجذب المزيد من صناديق الاستثمار الأجنبية التى لا تنظر للسوق المحلية حاليًّا، فيما تؤدى الأولى إلى مزيد من المعروض فى الأسهم، الذى تحتاجه السوق حاليًّا.



ورأى متولى أن أى شركة سيتم طرحها تقل قيمتها عن 200 مليون دولار لن يمكن تسويقها أو الإقبال على أسهمها، كما أن التسعير الجيد سيكون أمرًا مهمًّا فى الإقبال على الاكتتاب.



وأشار متولى إلى أن وجود فجوة كبير فى سعر الورقة المالية بين السعر المتداول قبل الطرح، والسعر بعد التقييم فيما يتعلق بالطروحات القائمة قد تؤدى إلى عزوف المستثمرين عن الاكتتاب، لذا يجب توخى الحذر فى آلية التسعير الموضوعة.



وحول استيعاب البورصة المصرية لطروحات القطاع الخاص تزامنًا مع زيادات حصص الشركات الحكومية المزمع إجراؤها فى الربع الأخير من العام الحالى، أوضح أن هذا الأمر لن يؤثر بأى شكل على السوق، كما وصف عدد الطروحات الحالى والذى لا يتجاوز فى المتوسط 4 طروحات سنويا بأنه هزيل، وأنه يجب ضخ المزيد من الطروحات بالسوق، مؤكدًا أن مناخ الاستثمار بالسوق وجاذبيته أهم من التشريعات.



ومن جانبه، رأى نادر عقداوى، رئيس إدارة صناديق الاستثمار، وعضو مجلس إدارة شركة أكيومن لإدارة الأصول، أن الشركات الـمطروحة تتمتع بعناصر جذب قوية، إلا أنه أشار فى الوقت نفسه إلى أن طريقة التقييم التى يتم بناء عليها تحديد سعر السهم –لم يعلن عنها حتى الآن- وكذلك سعر الطرح، وآلية الترويج والتسويق، جميعها عناصر جذب قوية للمستثمرين الأجانب.



وأكد ضرورة تنظيم حملات ترويجية قوية للطروحات الحكومية بالأسواق العالمية يتم خلالها توضيح خطط الشركات المستقبلية للنجاح فى جذب رؤوس أموال خارجية، وكذلك وضع سعر للطرح بسعر مقبول وذى قدرة تنافسية للطروحات الجديدة، وسعر أقل من المتداول بالسوق للشركات المدرجة بالفعل.



وتوقع عقداوى أن يسهم الخفض المتوقع لأسعار الفائدة فى منح المستثمرين الأجانب صورة إيجابية حول اتجاه الإدارة المصرية للسياسة النقدية التوسعية، ما يشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية.



وقال أيمن أبوهند الشريك المؤسس بشركة advisable wealth engines، إنه على صعيد الطروحات القائمة بالفعل والتى من المقرر زيادة نسبتها الربع الأخير من العام الحالى فإنه فى حالة الطرح بسعر اكتتاب أدنى من السعر بالسوق سيكون ذلك محفزًا قويًّا ولكن للمستثمرين المحليين، ولكن على صعيد المستثمرين الأجانب سيكون ذلك صعب للغاية فى ضوء التوترات وموجات نزوح الأموال التى تجتاح عددًا من الأسواق الخارجية.



ورأى أبوهند أن المستثمرين الأجانب يتجهون للاستثمار فى المؤشر الرئيسى للسوق فقط EGX30، فيما أكد فى الوقت نفسه أن تمتع الطروحات الحكومية بفرص نجاح قوية، مرجعًا ذلك إلى فرص النمو والربحية بالقطاعات التى تنتمى إليها الشركات، فضلًا عن أن عمليات الهيكلة التى ستتم قبل الطروحات سيتم إدارتها بشكل أكثر فاعلية، وهو ما سينعكس إيجابًا على الأرباح.



وحول الطرح المزدوج للشركات الحكومية ببورصة مصر وبورصات أخرى خارجية يرى أبوهند أنه أمر جيد إلا أنه كثيرًا ما يسحب المستثمرين من السوق المصرية للتداول فى سوق الدولة الأخرى.



وقال معتز عشماوى، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، إن شح السيولة فى البورصة خلال فترة الربع الثالث من العام الحالى، تعتبر من أبرز التحديات التى قد تعيق فرص نجاح برنامج الطروحات الحكومية، بما يعيد الحديث من جديد حول إمكانية إجراء المرحلة الأولى من الطروحات خلال الربع الأخير من العام الحالى.



ورأى عشماوى، أن شركة إن أى كابيتال ووزارتى المالية وقطاع الأعمال العام عليهم العمل بجد خلال المرحلة المقبلة لضمان وتأكيد فرص نجاح أول مرحلة من الطروحات عبر الترويج الجيد للأسهم فى الأسواق العالمية أو المحلية، متابعًا: التسعير يبقى المعضلة الأكبر عند الطرح، فكيف سيتم تحديد سعر طرح زيادة رؤوس أموال أول 5 شركات مرتقب طرحها فى البورصة بالربع الأخير.



واستطرد: خلال الشهور الماضية سعت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات لزيادة رأسمالها بالبورصة عبر اكتتاب عام، ولم تنجح الشركة إلا فى تغطية نحو %11 من الطرح، فى ظل ارتفاع سعر بيع الأسهم فى الاكتتاب عن نظيرتها المتداولة فى السوق، واتجهت فى المرحلة الثانية لبيع باقى أسهم الزيادة لمجموعة مستثمرين دوليين.



ونوه إلى أن الأزمة التى ظهرت إبان اكتتاب الإسكندرية للحاويات، مرجح حدوثها فى الطروحات الحكومية، فى ظل ارتفاع القيم العادلة لأسهم الشركات الخمس بشكل لافت عن أسعار تدولاتها الأخيرة بالسوق، لافتًا إلى أن بنوك الاستثمار قد تتجه لترويج النسبة الأكبر من الطروحات على مستثمرين أجانب، على أن يتم تنفيذ الطرح بأسعار أعلى من سعر التداول، مقابل منحهم بعض الامتيازات الإدارية.



وبنهاية النصف الأول من العام الحالى، قالت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بأنها بدأت فى توفيق أوضاعها فى البورصة المصرية عبر طرح 1.115 مليون سهم للاكتتاب بقيمة عادلة 150.6 جنيه مصرى للسهم، بإجمالى 168.088 مليون جنيه، لزيادة حجم التداول الحر إلى %5.



وأضافت الشركة أن المرحلة الأولى من الاكتتاب أسفرت عن الاكتتاب فى عدد 125.620 سهم بإجمالى 1.89 مليون جنيه، بنسبة %11.258 من إجمالى الاكتتاب، فيما أكدت الشركة أنها تبحث عن بدائل أخرى فى حالة عدم اكتمال الاكتتاب فى نهاية الموعد المحدد، من أجل توفيق الأوضاع.



ورأى أن الحكومة تملك القدرة الكافية للترويج لبيع أسهم أول 5 شركات ببرنامج الطروحات الحكومية، سواء لدى المستثمرين الأجانب أو المحليين.



فيما قال مدير استثمار بأحد بنوك الاستثمار المحلية، إن برنامج الطروحات الحكومية بالأساس أمر جيد لإنعاش البورصة، بجانب الاستفادة من دورها التمويلى للشركات الحكومية، تزامنًا مع تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.



ولكنه استطرد: إعلان الحكومة عن توقيت لطرح أسهم الشركات المقيدة فعليًّا قد يضر بالطرح فى ظلِّ التزامها بتحديد سعر الطرح وفقًا لمتوسطات التداول فى آخر 6 أشهر وفقًا للقرار الجمهورى، فكيف سيتم تحديد السعر حال انخفاض سعر التداول؟



وأشار إلى أن اقتراب تنفيذ أول الطروحات بالربع الأخير وعدم إنهاء شركة إن أى كابيتال مع اختيار مستشارى الطرح قد يعرقل جهود الترويج، خاصة أن ترويج الأسهم يستغرق نحو شهرين أو أكثر مثلما يحدث مع الشركات الخاصة.



ولفت مدير الاستثمار إلى أن المتابع للطروحات الخاصة سواء المنفذة خلال العام الماضى أو المرتقبة، يلاحظ سيطرة الطرح الخاص للمستثمرين الأجانب على النسبة الأكبر بنحو %85 من أى طرح بالبورصة، فى حين أن الطرح العام يبلغ فقط %15، وهو ما يعنى عدم رغبة مديرى الطرح فى تحمل أى مخاطر قد تؤدى لفشل تغطية الطرح.



وأشار هشام توفيق فى تصريحات سابقة إلى أن الحكومة قد تتخلى عن حصة الأغلبية فى مزيد من الشركات العامة التى يتضمنها برنامج الطروحات الحكومية، من أجل زيادة مساهمة دور القطاع الخاص فى إدارتها، بجانب إمكانية دعوة مستثمر استراتيجى، من خلال عقد إدارة، وذلك بالنسبة للشركات التى لا تسمح إدارتها الحالية بتطويرها.



ونشرت المال مؤخرًا تحليلاً شاملاً لرؤية عدد من بنوك الاستثمار للقيمة العادلة لأسهم 5 شركات بالطروحات الحكومية، مبدية نظرة إيجابية بشأن التحركات عامة فى البورصة المصرية الفترة المقبلة، أوضحت تفوق القيم العادلة على السعر السوقى المُتداول به خلال الفترة الراهنة.

