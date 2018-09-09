الليرة التركية تلجأ للصادرات

خالد بدر الدين







أصدرت الحكومة التركية الأسبوع الماضى، مرسوماً جديداً يطالب المصدرين بتحويل 80 % من إيراداتهم من النقد الأجنبى إلى الليرة فى غضون 180 يوماً من تاريخ تلقيهم المدفوعات، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، ولمدة 6 أشهر.وذكرت وكالة رويترز إن تركيا ألزمت المصدرين بتحويل معظم إيراداتهم من النقد الأجنبى إلى الليرة، فى خطوة مفاجئة تهدف إلى دعم العملة المحلية المنهكة، لكن مسؤولين بالقطاع الصناعى يقولون إنها قد تؤدى إلى خسائر للمصنعين، خاصة أن إجمالى قيمة صادرات تركيا بلغت العام الماضى 157 مليار دولار.وهبطت الليرة التركية أكثر من %40 مقابل الدولار الأمريكى هذا العام، ما أدى الى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود، ودفع التضخم للصعود إلى %18 ليسجل أعلى مستوى له منذ أكثر من 15 عامًا.ويقول خبراء اقتصاديون إن تركيا تحتاج إلى زيادات كبيرة فى أسعار الفائدة لوقف هبوط الليرة، وكبح التضخم، لكن البنك المركزى يحجم عن زيادة الفائدة بالنظر إلى ضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان، الذى يصف نفسه بأنه عدو أسعار الفائدة.وقال مسؤول بالقطاع الصناعى، إن هذا الإجراء قد يكلف المصدرين ما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار، بما فى ذلك تكاليف تحويل العملة، كما أن الحكومة لم تتشاور مسبقا مع المصدرين الذين فوجئوا بالإجراء الجديد.وأكد البنك المركزى أنه سيعدل سياسته النقدية فى اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم 13 سبتمبر الجارى، حيث يبلغ سعر الفائدة الرئيسى حاليا %17.75، وهو ما يقل عن معدل التضخم فى الشهر الماضى، لاسيما أن الشركات غير المالية سجلت عجزا صافيا فى النقد الأجنبى بلغ 215.9 مليار دولار فى يونيو الماضى، كما أنها تحتاج إلى عملة أجنبية للوفاء بالتزاماتها.وتراجع إجمالى احتياطيات النقد الأجنبى للبنك المركزى إلى 70.4 مليار دولار فى 31 أغسطس الماضى، بالمقارنة مع 72.9 مليار قبل عشرة أيام، وأن النقد الأجنبى بحوزة المقيمين انخفض بشكل طفيف إلى 152 مليار دولار فى الأسبوع المنتهى يوم 31 مع 152.8 مليار، فى 20 أغسطس الماضى.ومع ذلك أكد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستتجاوز أزمة العملة التى شهدت هبوط الليرة بنحو 43 % مقابل الدولار فى العام الحالى، وأن معدل التضخم الذى ارتفع إلى حوالى %18 بسبب صعود أسعار الطاقة والغذاء، ليسجل أعلى مستوى له منذ أواخر 2003 سيتراجع من جديد إلى خانة الآحاد، لكنه لم يوضح ما الذى سيدفع التضخم للانخفاض.