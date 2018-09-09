«نوفارتس» تركز على الأدوية ذات الربحية الأعلى

الأدوية



أيمن عزام



قرر فان نارسيمهان، المدير التنفيذى الجديد لشركة نوفارتس السويسرية، بيع أصول أمريكية لإنتاج أدوية الجلد وأقراص مكافئة إلى شركة «أيوربيندو فارما» الهندية نظير مليار دولار.



وتجيء الصفقة التى تشتمل على نحو 300 منتج كوسيلة للتغلب على الأضرار التى لحقت بفرع الشركة المختص بإنتاج الأقراص المكافئة فى الولايات المتحدة جراء ارتفاع الأسعار، حيث تم الاتفاق على أن تتحصل الشركة السويسرية نظير البيع على مبلغ نقدى مبدئى يقدر بنحو 900 مليون دولار على أن يتبعه مبلغ آخر يقدر بـ100 مليون دولار.



وأسهمت أخبار الصفقة فى صعود لأسعار أسهم شركة أيوربيندو بنسبة تتجاوز %9، بينما ارتفعت أسهم شركة نوفارتس بنسبة %0.2.



وقال العضو المنتدب لـ«أيوربيندو» إن الصفقة التى تم إعلانها اليوم تخدم إستراتيجية الشركة التى تستهدف تنمية وتنويع أعمالها فى الولايات المتحدة، مضيفا أن الصفقة ستجعل الشركة المبيعة ثانى أكبر كيان لإنتاج الأدوية المكافئة فى أمريكا.



وسعى نارسيمهان الذى أصبح المدير التنفيذى لشركة نوفارتس أول فبراير الماضى إلى تقليص أعمال الشركة بغرض التركيز على إنتاج الأدوية ذات الهوامش الربحية الأعلى.



وقام نارسيمهان ببيع مشروع مشترك إلى شركة جلاسكو سميث كلاين العام الحالى نظير 13 مليار دولار، كما أنه يخطط لبيع وحدة «ألاكون» لرعاية العيون عام 2019.



أما وحدة إنتاج أقراص ساندوس المكافئة فى الولايات المتحدة فقد شكلت صداع مزمن لشركة نوفارتس بسبب الأضرار التى لحقت بالوحدة جراء تزايد الضغوط السعرية مما دفع الأخيرة إلى تخفيض مستهدفات نموها فى يوليو الماضي.



وقال ريتشارد فرانسيس رئيس وحدة ساندوس: «يمكننا بفضل هذه الصفقة التركيز بشكل أفضل على إنتاج نسخ قريبة الشبه من الأدوية التى حققت رواجا تجاريا كبيرا بينما أصبحت براءات اختراعها منتهية».



وأشار ستيفان شنايدر المحلل المالى لدى بنك فونتبيل السويسرى إلى أن الانخفاض النسبى لقيمة الصفقة يشير إلى شدة انخفاض قيمة أصول الشركة المختصة بإنتاج أدوية الجلد فى الولايات المتحدة حيث لم تتجاوز إيرادات الأخيرة العام الماضى مستوى 1.5 مليار دولار كما أنها لم تتجاوز 0.6 مليار دولار فى النصف الأول من 2018.



وقال نارسيمهان إن أعمال «ساندوس» فى أماكن أخرى من العالم بما فى ذلك أوروبا ستظل تشكل مكونا أساسيا من شركة «نوفارتس»، حيث حققت ساندوس مبيعات بقيمة 5 مليار دولار فى النصف الأول.



وفى عام 2013 باعت نوفارتس وحدة لنقل الدم إلى شركة جريفولس الإسبانية نظير 1.68 مليار دولار، وكانت هذه هى أول صفقة تبرمها نوفارتس للتخارج من الأصول، مما دفع المراقبين حينها لإصدار توقعات بإقبال الشركة على إبرام صفقات بيع أخرى منها وحدة للقاحات مقدرين قيمتها بنحو 6.0 مليار دولار، استنادا إلى أن الأخيرة سجلت خسائر تشغيلية بقيمة 75 مليون دولار فى 2012.



وتتخذ الوحدة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرا لها وتتيح العديد من الاختبارات المتنوعة التى تستهدف ضمان سلامة عمليات نقل الدم عبر اكتشاف الأمراض المعدية.



وتواجه صناعة الأدوية عددا من التحديات المهمة منها انتهاء سريان براءات اختراع العديد من الأدوية وتخفيضات عميقة فى الإنفاق لدى العديد من قطاعات الصحة العامة، وهو ما أجبر شركات مثل نوفارتس على إعادة الهيكلة وبيع الأصول.