ثروة «جيف بيزوس» مؤسس أمازون قفزت 67 مليار دولار

أمازون سوق دوت كوم 56



خالد بدر الدين



قفزت ثروة جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون لمبيعات التجزئة الأونلاين بأكثر من 67 مليار دولار منذ بداية العام، لتتجاوز ثروته 167 مليار دولار، ليصبح أغنى ملياردير فى العالم تبعا لمؤشر بلومبرج لأثرياء العالم BBI.



وتمثل هذه الزيادة فى ثروة جيف بيزوس 8 ملايين دولار فى الساعة خلال العام الحالى، وتعادل إجمالى القيمة السوقية لشركة فيد إكس الأمريكية للشحن، وأكثر من ثروة الملياردير المكسيكى كارلوس سليم التى تقدر بحوالى 65 مليار دولار.



وساعد على ارتفاع ثروة جيف بيزوس قفز أسعار أسهم شركة أمازون منذ بداية العام حتى الآن بأكثر من %74 ليتجاوز سعر السهم 2036 دولارا بعد أن بلغ 2000 دولار للسهم لأول مرة فى تاريخها يوم 30 أغسطس الماضى بينما كسبت أسعار أسهم شركة «أبل» بحوالى %35 خلال الفترة نفسها.



وذكرت وكالة بلومبرج أن شركة أمازون للتجارة الإلكترونية ارتفعت قيمتها السوقية هذا العام بحوالى 434 مليار دولار لتكسر حاجز التريليون دولار لتصبح ثانى أكبر شركة أمريكية بعد شركة أبل منتجة الأجهزة الإلكترونية، لا سيما الكمبيوتر وموبايلات آيفون، المعروفة بأنها أغلى موبايل فى العالم.



وأعلنت شركة أمازون الأمريكية لمبيعات التجزئة الأونلاين فى منتصف الأسبوع الماضى أن قيمتها السوقية بلغت حاجز التريليون دولار لتصبح ثانى شركة بعد «أبل» الأمريكية للأجهزة الإلكترونية تنضم لنادى التريليون دولار بعد أن وصلت قيمتها السوقية فى يوليو الماضى إلى حوالى 900 مليار دولار.



وبدأت شركة أمازون التى أسسها جيف بيزوس عام 1994 طرح أسهمها فى البورصة يوم 15 مايو 1997 ليصل سعر سهمها 100 دولار عام 2009 ثم كسر حاجز 1000 دولار فى 30 مايو من العام الماضى، وبعد ذلك تجاوز 2000 دولار للسهم الشهر الماضى لتستغرق 21 سنة فقط لتصل لحاجز التريليون دولار.



بينما طرحت شركة أبل أسهمها فى البورصة الأمريكية منذ ديسمبر 1980 ولكن أسعار أسهمها لم تبدأ فى التحليق عاليا إلا بعد 25 سنة بفضل إنتاجها من أجهزة آيفون لتستغرق 38 سنة لتصل قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليون دولار يوم 2 أغسطس الماضى.



ويتوقع المحللون ارتفاع إيرادات شركة أمازون بحوالى %32 خلال العام الحالى مقارنة بـ%15 تقريبا لإيرادات شركة «أبل»، منتجة أجهزة «أيفون« أغلى موبايل فى العالم.



وتتجاوز مبيعات شركة أمازون التى توصف بأنها صاحبة أكبر متجر تجزئة إلكترونى على الإنترنت فى كل أنحاء العالم الألف دولار كل ثانية ويعمل فيها أكثر من 33 ألفا و700 موظف كما أن مساحة مخازنها تتسع لإقامة أكثر من 10 آلاف حمام سباحة من الحمامات التى تستخدم فى المسابقات الأوليمبية.