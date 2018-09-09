فيسبوك تستثمر أكثر من مليار دولار لبناء مركز بيانات فى سنغافورة

فيسبوك



خالد بدر الدين



أعلنت شركة «فيسبوك» الأمريكية، صاحبة أكبر مواقع تواصل اجتماعى فى العالم، عن استثمار أكثر من مليار دولار لبناء مركز بيانات فى سنغافورة، ليكون أول مركز لها فى قارة آسيا، على أن يبدأ العمل بحلول عام 2022.



وذكرت وكالة «رويترز» أن مركز «فيسبوك» الجديد سيكون موقعه غرب سنغافورة، بالقرب من مراكز شركة «جوجل» الأمريكية، صاحبة أكبر محرك بحثى فى العالم، والتى تتوسع فى سنغافورة باستثمار يتجاوز 850 مليون دولار أمريكى للاستفادة من النمو القوى لسوق الموبايلات والتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية فى معظم دول منطقة جنوب شرق آسيا.



وأكد توماس فيرلونج، نائب رئيس شركة «فيسبوك» لمراكز البيانات العالمية، أن المركز الجديد سيكون الأول فى قارة آسيا ويتوقع أن يبدأ تشغيله فى غضون 4 سنوات وفقا لسرعة العمل فى الإنشاءات.



وجاء فى بيان لشركة «فيسبوك»، نشرته وكالة رويترز، أن مساحة مركز البيانات فى سنغافورة سيصل إلى أكثر من 170 ألف متر مربع، وسيعمل فيه مئات الموظفين، حيث تبلغ استثماراته حوالى 1.4 مليار دولار سنغافورى.



وتملك شركة سنغافورة العديد من مراكز البيانات فى العديد من دول العالم، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وإيرلندا والسويد، كما يجرى حاليا بناء مركز بيانات آخر فى الدنمارك، كما قال توماس فيرلونج، الذى أكد أن مركز البيانات يمثل معالجة ديناميكية للبيانات على مستوى العالم، ولا يقتصر على بيانات خاصة بدولة معينة.



من ناحية أخرى، أظهرت دراسة جديدة أصدرها مركز بيوPew الأمريكى للأبحاث، أن %42 من مستخدمى فيسبوك فى الولايات المتحدة قالوا إنهم «أخذوا استراحة« من المنصة خلال الـ12 شهرًا الماضية، بينما قال %26 إنهم حذفوا تطبيق فيسبوك من هواتفهم بعد الفضائح الأخيرة حول طريقة تعامل الشبكة الاجتماعية مع بيانات المستخدمين والتدخل الأجنبى، لا سيما من روسيا فى الانتخابات الأمريكية، وانتشار المحتوى الضار على المنصة.



وكشف التقرير أن %74 من مستخدمى المنصة البالغين الأمريكيين قاموا بتغيير إعدادات الخصوصية أو تعطيل التطبيق أو حذفه تمامًا، كما أن 1 من كل 4 أمريكيين حذفوا التطبيق من هواتفهم، بينما عدلت نسبة %54 إعدادات الخصوصية الخاصة بهم، وتوقف %42 عن استخدام التطبيق لعدة أسابيع.



وأكدت شركة «فيسبوك» أن المستخدمين يتحكمون يوميًا بمعلوماتهم من خلال عناصر تحكم خصوصية التطبيق خلال الشهور الأخيرة، بعد أن باتت سياسات الشركة أكثر وضوحًا، وأسهل فيما يتعلق بإعدادات الخصوصية، وكذلك العثور على أدوات أفضل للأشخاص للوصول إلى معلوماتهم وتنزيلها وحذفها، كما تم إجراء حملات تعليمية داخل وخارج الموقع لمساعدة الناس فى جميع أنحاء العالم على فهم كيفية إدارة معلوماتهم على فيسبوك بشكل أفضل.



ويشير التقرير إلى أن أعدادا كبيرة من الأمريكيين تتخلى عن المنصة أو تقلل من استخدامها وتواجه الشركة تحديات فى استقطاب مستخدمين جدد فى الأسواق الناضجة مثل الولايات المتحدة وأوروبا لأن أعداد المستخدمين النشطين يوميًا فى الولايات المتحدة وكندا ما تزال ثابتة عند 185 مليون مستخدم دون تغيير عن أرقام الربع الماضى، بينما يأتى معظم نمو مستخدمى فيسبوك حاليا من دول آسيا، لاسيما منطقة جنوب شرق آسيا.