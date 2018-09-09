الرئيس الصيني: أفريقيا ستخرج من عنق الزجاجة فى مجال التنمية بفضل استثماراتنا

الرئيس الصينى شى جين بينغ



خالد بدر الدين



أكد الرئيس الصينى أكسى جيبانج، أن الاستثمارات الصينية فى أفريقيا لا تخدم أغراضا غير جوهرية، بل تستهدف إنشاء بنية تحتية قوية فى القارة سيكون من شأنها إخراج بلدانها من عنق الزجاجة فى مجال التنمية.



وأضاف الرئيس الصينى فى معرض حديثه فى منتدى الأعمال قبل بدء القمة الصينية الأفريقية التى تنعقد مرة كل 3 سنوات: «البنية التحتية غير المناسبة هى العقبة الأساسية التى تحول دون تحقيق هدف التنمية الحقيقية فى أفريقيا».



وقال مسئولون صينيون إن قمة العام الحالى ستعزز من قوة دول أفريقيا فى مبادرة طريق الحرير التى تربط الصين بحرا وبرا عبر شبكة بنية تحتية تمر بجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

وأضاف الرئيس الصينى أن الخطة تشمل ضخ استثمارات بقيمة 126 مليار دولار لبناء منشآت وموارد أكبر والتوسع فى الأسواق المشتركة.



وتقول البلدان الأفريقية التى استدانت بكثافة من الصين أن الأخيرة تقدم قروضا بشروط أفضل كثيرا مقارنة بتلك التى تقدمها البنوك الغربية والبلدان الأوروبية والولايات المتحدة.



ونفت الصين إغراق البلدان الأفريقية بالقروض، بينما تعهد الرئيس الصينى باستغلال القمة الحالية لتقديم قروض جديدة، وذلك بعد أن تعهد بتقديم قروض بقيمة 60 مليار دولار فى القمة السابقة التى انعقدت منذ 3 سنوات فى جنوب أفريقيا.



وصدر كتاب عن مركز رن دا تشونغ يانغ للأبحاث يلقى الأضواء على طبيعة القروض الصينية المقدمة لدول القارة الأفريقية، وأكد أن الشركات الصينية تطور أعمالها فتنتقل من المقاولات من الباطن إلى المقاولات العامة ومن الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى التكامل بين عمليات الاستثمار والبناء والإدارة ومن التركيز على الاستثمارات الحكومية إلى زيادة الاستثمارات الخاصة ومن نمط حزم القروض إلى نموذج الاستثمار التنموي.



من ناحية أخرى، يشير الكتاب إلى اهتمام الصين بتعزيز التعاون الثقافى من أفريقيا عبر تدشين برامج تنفيذية للتعاون فى مجالات التعليم والفنون والرياضة وغيرها، وتم على سبيل المثال بث لقطات ترويجية لمسلسل يروى قصة فريق العمل بشركة ضمان الأمن الدولى الصينية يقوم بحماية مواطنين صينيين وأفارقة فى البلدان الأفريقية ونجح فى تفكيك جماعات لإنتاج الأدوية المزيفة وحماية السكك الحديدية ومكافحة الجماعات الأرهابية.



ومثل دور البطولة فى المسلسل النجم الصينى الشهير لى منغ، حيث قال إن المسلسل تم تصويره وسط المناظر الطبيعية الخلابة فى أفريقيا، مؤكدا أنه ليس ترفيهيا بل يسهم فى إنشاء جسر جديد للصداقة بين الصين والدول الأفريقية.