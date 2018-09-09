بكين تتعهد باستثمارات تتجاوز 60 مليار دولار فى قمة «فوكاك» الثالثة



خالد بدر الدين



تعهد الرئيس الصينى شى جين بينج فى ختام قمة بكين لمنتدى التعاون الصينى الأفريقى الثالثة (فوكاك) التى انعقدت الأسبوع الماضى بتمويلات ضخمة للقارة السمراء بلغت أكثر من 60 مليار دولار علاوة على الالتزامات السابقة فى قمة «فوكاك» الثانية بجوهانسبوج الشهر الماضى والتى بلغت أيضا 60 مليار دولار.



وذكرت وكالة شينخوا الصينية أن حكومة بكين تنفذ التزاماتها المالية لأفريقيا فى شكل منح وتعاون تقنى وقروض ميسرة لإنجاز التجهيزات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية ودعم تطوير التجارة لتؤكد تحقيق مزيد من تطوير العلاقات بين الصين والقارة الأفريقية التى يصل عدد سكانهما إلى أكثر من 2.6 مليار صينى وأفريقى يمثلون أكثر من ثلث سكان العالم.



وحدد الرئيس معالم المخطط الجديد للتعاون بين الصين وأفريقيا ومنها 8 مبادرات للتعاون لقيت ترحيبا حارا من الذين حضروا قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني- الأفريقى التى عقدت من 3 إلى 4 سبتمبر الحالى ليستمر التعاون الصينى الأفريقى فى الوقت الذى تحظى فيه القارة السمراء مع معظم الدول النامية المكانة التى تستحقها والتعاون القوى بين الصين وأفريقيا والتزامهما المشترك بالتنمية العالمية من خلال العديد من المشروعات ومنها مبادرة الحزام والطريق وأجندة الاتحاد الأفريقى 2063 واستراتيجيات التنمية للدول الأفريقية لتخفيف حدة الفقر وزيادة تشغيل العاطلين وزيادة الأجور وتحسين معيشة شعوبها.



وترى حكومة بكين إنها تستثمر فى أراضٍ إفريقية الخصبة وتبنى أحياءً صينية فيها والتى بدأت تأخذ شكلا بارزا ببطء لكن بثبات، خاصة فى بعض المدن الأفريقية الكبرى حيث تمثل أفريقيا والآفاق التى تشكلها أسواقها المبتدئة خزان العالم فى السنوات القادمة بعد تنميتها وفقا لنموذج التنمية الصينى ولاسيما على مستوى محاربة الفقر الذى لاقى إعجابا واحتراما من العديد من الدول الأفريقية وغيرها من دول العالم لقدرتها على تحقيق التنمية فى فى العديد من المجالات الحيوية ومنها السياحة والبنيات التحتية وتأهيل الموارد البشرية ونقل المعارف والتكنولوجيات المتقدمة لتمثل أفريقيا حوالى ربع الاقتصاد العالمي.



ويؤكد المحللون أن أفريقيا تحتاج للصين من أجل مواصلة التنمية المستدامة ومكافحة الفقر وزيادة الاستثمارات وتوفير الوظائف وتأهيل قطاعها الصناعى والزراعى بينما تعتمد الصين على أفريقيا لزيادة حجم التجارة كما أن أفريقيا مهمة لأنها جزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية التى تستهدف تعزبز شبكة البنية التحتية وتسهيل حركة التجارة بين الجانبين.



وتعتزم الشركات الصينية تنفيذ مجموعة من المشاريع لبناء شبكة الطاقة الأفريقية، تشمل إنشاء مجموعة من قواعد الطاقة النظيفة تعتمد على موارد الطاقة الكهرومائية الوافرة لأنهار الكونغو والنيل والنيجر وزامبيزى وموارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى شمالى وشرقى وجنوبى القارة.



وتهتم أيضا هذه الشركات ببناء شبكات الطاقة الكهربائية والبنية التحتية المرتبطة بها لتحسين توزيع الطاقة الكهربائية بشكل أوسع فى كل الدول الأفريقية وداخل القارة وعبر القارات لا سيما أن بعض صانعى معدات توليد الطاقة الصينية فازت مؤخرا بعقد مقاولة هندسية وبناء لمحطة طاقة تعمل بالفحم النظيف فى مصر لتنفيذ 6 وحدات لتوليد الطاقة تعمل بالفحم النظيف وخالية تقريبا من الانبعاثات الملوثة بقدرة إجمالية 6.6 جيجاوات لمحطة كهرباء الحمراوين ومن المتوقع بناء محطة توليد الكهرباء على بعد 800 كيلومتر من القاهرة خلال 6 سنوات لتصبح أكبر محطة طاقة تعمل بالفحم النظيف فى أفريقيا.